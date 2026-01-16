Гърция с план за разширение на териториалните си води

Гърция планира да разшири териториалните си води и да изгради втори морски парк в Егейско море, заяви външният министър Йоргос Герапетритис по време на изслушване в парламента.

- Реклама -

В отговор на въпрос от група независими депутати Герапетритис изтъкна усилията на правителството за укрепване на морския суверенитет на страната, като посочи създаването на първия морски парк в Егейско море, завършването на националната рамка за морско пространствено планиране, както и споразуменията с Египет и Италия за морските зони.

Обвинявате ни в плахост и в това, че приемаме съюзниците си за даденост? Кое правителство изобщо е направило поне едно от нещата, които току-що изброих?“, заяви той, цитиран от в. Катимерини.

Министърът определи дългогодишните претенции на Турция, свързани с експанзионистката доктрина Синя родина, като „неприемливи“, но подчерта, че Гърция днес разполага с по-силни правни и дипломатически аргументи от всякога, подкрепени от стандартите на Европейски съюз.

„Къде бяхме през 2019 г. и къде сме днес? Гърция вече има аргументи, които никога преди не е имала на масата“, каза той.

Герапетритис подчерта, че диалогът с Турция ще продължи, но националният суверенитет не подлежи на преговори.

„Днес не сме просто равнопоставени партньори. Намираме се в позиция на реална сила, защото това правителство се изправи пред глобалните реалности с ясен план“, заяви той.

В този контекст министърът отбеляза и последните отбранителни придобивки, включително пристигането в четвъртък на първата фрегата клас FDI за гръцките военноморски сили – „Кимон“ (F-601).