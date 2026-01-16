Гърция с план за разширение на териториалните си води

Гърция планира да разшири териториалните си води и да изгради втори морски парк в Егейско море, заяви външният министър Йоргос Герапетритис по време на изслушване в парламента.
В отговор на въпрос от група независими депутати Герапетритис изтъкна усилията на правителството за укрепване на морския суверенитет на страната, като посочи създаването на първия морски парк в Егейско море, завършването на националната рамка за морско пространствено планиране, както и споразуменията с Египет и Италия за морските зони.
Министърът определи дългогодишните претенции на Турция, свързани с експанзионистката доктрина Синя родина, като „неприемливи“, но подчерта, че Гърция днес разполага с по-силни правни и дипломатически аргументи от всякога, подкрепени от стандартите на Европейски съюз.
Герапетритис подчерта, че диалогът с Турция ще продължи, но националният суверенитет не подлежи на преговори.
В този контекст министърът отбеляза и последните отбранителни придобивки, включително пристигането в четвъртък на първата фрегата клас FDI за гръцките военноморски сили – „Кимон“ (F-601).
