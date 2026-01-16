НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Германия подгони танкер от „сенчестия флот“ на Русия в Балтийско море

          16 януари 2026 | 14:18 990
          Германски флот в Балтийско море
          Германски флот в Балтийско море
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Властите на Германия принудително са обърнали от курса му петролния танкер Arcusat, който превозва руски петрол в Балтийско море. Корабът е промени курса си след намесата на германските брегови власти, което е първият подобен инцидент в регион, където по-рано се прилагаха само санкционни ограничения, съобщава Bloomberg.

          - Реклама -

          Германия се позовава на грешка в публично достъпна база данни.

          „Танкерът е посочен като „никога не съществувал“ в Equasis, публично достъпна база данни, широко използвана в корабоплавателната индустрия“, съобщава Bloomberg.

          Експертите смятат, че действията на Германия създават прецедент за пряка силова намеса в търговското корабоплаване и биха могли да повлияят на свободата на корабоплаване в Балтийския регион. Решението идва на фона на засилен контрол върху енергийните доставки и натиск от западните партньори.

          „Това би бил първият път, когато европейска държава обръща кораб от Балтийско море, стратегия, която, ако ескалира, би могла да застраши способността на региона да изнася суров петрол“, отбелязва агенцията.

          Властите на Германия принудително са обърнали от курса му петролния танкер Arcusat, който превозва руски петрол в Балтийско море. Корабът е промени курса си след намесата на германските брегови власти, което е първият подобен инцидент в регион, където по-рано се прилагаха само санкционни ограничения, съобщава Bloomberg.

          - Реклама -

          Германия се позовава на грешка в публично достъпна база данни.

          „Танкерът е посочен като „никога не съществувал“ в Equasis, публично достъпна база данни, широко използвана в корабоплавателната индустрия“, съобщава Bloomberg.

          Експертите смятат, че действията на Германия създават прецедент за пряка силова намеса в търговското корабоплаване и биха могли да повлияят на свободата на корабоплаване в Балтийския регион. Решението идва на фона на засилен контрол върху енергийните доставки и натиск от западните партньори.

          „Това би бил първият път, когато европейска държава обръща кораб от Балтийско море, стратегия, която, ако ескалира, би могла да застраши способността на региона да изнася суров петрол“, отбелязва агенцията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Сателитни изображения показаха пораженията от „Орешник“ в най-голямото газово хранилище на Украйна

          Иван Христов -
          В интернет се появиха снимки на пораженията по съоръженията в най-голямото газово хранилище на Украйна в Стрийски район на Лвовска област, които бяха ударени...
          Война

          Кристалина Георгиева безкомпромисна към Украйна, МВФ иска увеличение на данъците

          Иван Христов -
          В Киев се проведоха разговори между президента на Украйна Володимир Зеленски и управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. Както пише "Страна",...
          Война

          Сенатор Линдзи Греъм припомни на Тръмп: Всяка сделка за Украйна трябва да мине през Конгреса и Русия няма да бъде възнаградена за агресията

          Иван Христов -
          Влиятелният сенатор от Републиканската партия на САЩ Линдзи Греъм припомни на президента Доналд Тръмп, че всяка сделка за Украйна с Русия ще трябва да...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions