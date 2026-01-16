Германия подгони танкер от „сенчестия флот“ на Русия в Балтийско море

Властите на Германия принудително са обърнали от курса му петролния танкер Arcusat, който превозва руски петрол в Балтийско море. Корабът е промени курса си след намесата на германските брегови власти, което е първият подобен инцидент в регион, където по-рано се прилагаха само санкционни ограничения, съобщава Bloomberg.

- Реклама -

Германия се позовава на грешка в публично достъпна база данни.

„Танкерът е посочен като „никога не съществувал“ в Equasis, публично достъпна база данни, широко използвана в корабоплавателната индустрия“, съобщава Bloomberg.

Експертите смятат, че действията на Германия създават прецедент за пряка силова намеса в търговското корабоплаване и биха могли да повлияят на свободата на корабоплаване в Балтийския регион. Решението идва на фона на засилен контрол върху енергийните доставки и натиск от западните партньори.

„Това би бил първият път, когато европейска държава обръща кораб от Балтийско море, стратегия, която, ако ескалира, би могла да застраши способността на региона да изнася суров петрол“, отбелязва агенцията.