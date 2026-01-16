НА ЖИВО
          Исландия е потресена от „шега“ на посланика на САЩ, обявил се за „губернатор“ на атлантическия остров

          16 януари 2026 | 11:59
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Исландия останаха потресени от шега, направена от кандидат за посланик на САЩ в Исландия, относно това, че островът ще стане 52-и щат на Америка. Както пише The ​​Guardian хиляди са подписали петиция, изразяваща възмущение от забележките на потенциалния посланик.

          Длъжностни лица заявяват пред репортери, че са чули Били Лонг, кандидат за посланик в Исландия, да се шегува, че „Исландия ще бъде 52-ият щат, а той ще бъде губернатор“.

          Той е направил този коментар по време на неформална среща преди разговор между висши гренландски и датски служители и представители на САЩ, на която е трябвало да бъдат обсъдени намеренията на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

          Исландското министерство на външните работи съобщи, че се е свързало с посолството на САЩ за разяснения. Исландците са създали петиция, с която искат от исландския външен министър Катрин Гунарсдотир да отхвърли кандидатурата на Лонг. В петицията се посочва, че забележките на Били Лонг може да са били замислени като шега. „Въпреки това, те са обидни за Исландия и исландския народ, който трябваше да се бори за свободата си и който винаги е бил приятел на САЩ“, се казва в петицията.

          По-късно Лонг се извини за коментарите си. Той каза, че коментарите са направени на шега, тъй като „други са се шегували с Джеф Ландри, специалния пратеник на Тръмп за Гренландия“.

           „Не беше нищо сериозно. Бях с хора, които не бях срещал от три години, и те се шегуваха, че Джеф Ландри е губернатор на Гренландия, и започнаха да се шегуват с мен, и ако някой се е обидил от това, се извинявам“, цитира изданието думите на Лонг.

          Той подчерта готовността си да продължи да работи в Исландия.

          В Исландия обаче казват, че шегата му не е била смешна и че думите на членовете на екипа на Тръмп трябва да се приемат сериозно. В крайна сметка, според исландския парламентарист Зигмар Гудмундсон, „аргументите за сигурност, които американците изтъкват за Гренландия, важат и за Исландия“. Това се отнася до местоположението на тези два острова.

          - Реклама -

