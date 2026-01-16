Исландия е потресена от „шега“ на посланика на САЩ, обявил се за „губернатор“ на атлантическия остров

В Исландия останаха потресени от шега, направена от кандидат за посланик на САЩ в Исландия, относно това, че островът ще стане 52-и щат на Америка. Както пише The Guardian хиляди са подписали петиция, изразяваща възмущение от забележките на потенциалния посланик.
Длъжностни лица заявяват пред репортери, че са чули Били Лонг, кандидат за посланик в Исландия, да се шегува, че „Исландия ще бъде 52-ият щат, а той ще бъде губернатор“.
Той е направил този коментар по време на неформална среща преди разговор между висши гренландски и датски служители и представители на САЩ, на която е трябвало да бъдат обсъдени намеренията на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия.
Исландското министерство на външните работи съобщи, че се е свързало с посолството на САЩ за разяснения. Исландците са създали петиция, с която искат от исландския външен министър Катрин Гунарсдотир да отхвърли кандидатурата на Лонг. В петицията се посочва, че забележките на Били Лонг може да са били замислени като шега. „Въпреки това, те са обидни за Исландия и исландския народ, който трябваше да се бори за свободата си и който винаги е бил приятел на САЩ“, се казва в петицията.
По-късно Лонг се извини за коментарите си. Той каза, че коментарите са направени на шега, тъй като „други са се шегували с Джеф Ландри, специалния пратеник на Тръмп за Гренландия“.
„Не беше нищо сериозно. Бях с хора, които не бях срещал от три години, и те се шегуваха, че Джеф Ландри е губернатор на Гренландия, и започнаха да се шегуват с мен, и ако някой се е обидил от това, се извинявам“, цитира изданието думите на Лонг.
Той подчерта готовността си да продължи да работи в Исландия.
В Исландия обаче казват, че шегата му не е била смешна и че думите на членовете на екипа на Тръмп трябва да се приемат сериозно. В крайна сметка, според исландския парламентарист Зигмар Гудмундсон, „аргументите за сигурност, които американците изтъкват за Гренландия, важат и за Исландия“. Това се отнася до местоположението на тези два острова.