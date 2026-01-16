НА ЖИВО
          Война

          Юлия Тимошенко: Следващите пет години може да са последните за независима Украйна

          16 януари 2026 | 14:09 80
          Следващите пет години може да са последните за независима Украйна, заяви лидерът на партията „Батькивщина“ Юлия Тимошенко на съдебно заседание за определяне на мярката й за задържане под стража по дело за подкуп на депутати, предава украинското издание „Фокус“. По думите й, настоящите украински власти предават контрола над страната на чуждестранни корпорации и лишават населението от контрол върху ключови предприятия и минерални ресурси.

          „Днес нито украинският народ, нито назначеното от украинския народ правителство не вземат нито едно решение. Украинската държава и украинският народ се унищожават с всички възможни средства“, заяви Тимошенко.

          Политикът смята, че за да се предотврати унищожаването на страната, редица правителствени законопроекти трябва да бъдат блокирани във Върховната рада. Тя подчерта, че ако тези мерки не бъдат приложени, „следващите пет години ще бъдат последните в живота на независима Украйна“, добавяйки, че в този случай страната ще остане само със символи – герб, знаме и химн – докато народът ѝ ще бъде „разпръснат по целия свят“.

          Тимошенко също обвини Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) в незаконни практики, наричайки го „банда“. Тя изрази възмущение от действията на служителите на НАБУ, които, според нея, са нахлули не само в офиса ѝ, но и в офиса на депутата Сергий Власенко. Лидерът на „Батькивщина“ също така призна, че е гласувала за създаването на НАБУ и САП, но сега смята, че тези агенции са се превърнали в инструменти за политическо влияние, а не за борба с корупцията.

          По време на изслушването Тимошенко нарече режима на Володимир Зеленски в Украйна „фашистки“ и заяви, че многократно са се опитвали да я принудят да напусне страната, но няма намерение да напуска. Тя настоява, че обвиненията срещу нея са политически мотивирани.

          Прокуратурата изисква Тимошенко да плати гаранция от 50 милиона гривни, еквивалентни на приблизително 1,1 милиона долара.

          По-рано Тимошенко поиска прекратяване на външния контрол над Украйна.

          Припомняме, че Тимошенко беше обвинена в подкупване на депутати, а офисът на нейната партия в Киев беше претърсен.

          НАБУ публикува аудиозапис на разговор между Тимошенко и член на Радата за плащане за гласове в парламента.

