Юноша на Реал Мадрид и играл доскоро в Берое подсили Ботев Пловдив

Ботев Пловдив осъществи четвърти трансфер в зимната си селекция, съобщиха официално от клуба. „Канарчетата“ подписаха трансферно споразумение с Берое за правата на Карлос Алгара.

- Реклама -

25-годишният полузащитник парафира дългосрочен договор с „жълто-черните“, а в днешния ден направи първа тренировка с новите си съотборници. Карлос ще играе с номер 14 в най-стария български футболен клуб.

Карлос Алгара е юноша на Реал Мадрид, като преминава през дългогодишно обучение в школата на испанския гранд.

След това е част от отборите на Кадис и Логронес, а през зимата на 2024 година е трансфериран в Берое.

С екипа на „заралии“ халфът изиграва общо 55 мача.

В утрешния ден Алгара ще отпътува с Ботев за подготвителния лагер в Анталия, заедно с другите нови попълнения Педро Игор и Браян Хайн, както и завърналият се Алекса Мараш.