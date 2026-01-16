НА ЖИВО
          Юноша на Реал Мадрид и играл доскоро в Берое подсили Ботев Пловдив

          25-годишният полузащитник Карлос Алгара ще играе с номер 14 при "канарчетата"

          16 януари 2026 | 16:05 110
          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Ботев Пловдив осъществи четвърти трансфер в зимната си селекция, съобщиха официално от клуба. „Канарчетата“ подписаха трансферно споразумение с Берое за правата на Карлос Алгара.

          25-годишният полузащитник парафира дългосрочен договор с „жълто-черните“, а в днешния ден направи първа тренировка с новите си съотборници. Карлос ще играе с номер 14 в най-стария български футболен клуб.

          Карлос Алгара е юноша на Реал Мадрид, като преминава през дългогодишно обучение в школата на испанския гранд.

          След това е част от отборите на Кадис и Логронес, а през зимата на 2024 година е трансфериран в Берое.

          С екипа на „заралии“ халфът изиграва общо 55 мача.

          В утрешния ден Алгара ще отпътува с Ботев за подготвителния лагер в Анталия, заедно с другите нови попълнения Педро Игор и Браян Хайн, както и завърналият се Алекса Мараш. 

