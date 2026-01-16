Китай категорично се противопоставя на търговското споразумение между САЩ и Тайван

Китай изрази категорично противопоставяне на новото търговско споразумение, подписано между САЩ и Тайван, което включва намаляване на митата върху тайвански продукти и увеличаване на инвестициите на Тайван в САЩ. Говорителят на китайското министерство на външните работи, Гуо Дзякун, заяви, че Китай „последователно и решително се противопоставя на всяко споразумение, подписано между страни, с които Китай има дипломатически отношения, и тайванския регион“.

Китай разглежда Тайван като част от своята територия и не изключва използването на сила, за да го постави под свой контрол. Тази реакция идва в контекста на усилията на САЩ да засилват икономическите и търговски връзки с Тайван, което провокира допълнително напрежение в отношенията между САЩ и Китай.