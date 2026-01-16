НА ЖИВО
          Контрабандни хранителни продукти задържани в Хасковско: 400 кг пилешко месо и 8640 яйца

          16 януари 2026
          Снимка: БГНЕС
          Голяма контрабандна пратка с хранителни продукти беше открита в Хасковска област. На 15 януари в Любимец е спрян за проверка товарен автомобил с 38-годишен шофьор, в който са открити 400 кг пилешко месо и 8640 яйца, за които не са били предоставени документи за произход.

          Полицията е уведомила Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, която се е заела с разследването на случая.

          „Това не е първият случай на открит контрабанден товар в региона“, коментираха от полицията, припомняйки също задържането на над 200 кг контрабандно пилешко месо на ГКПП „Капитан Андреево“ в началото на януари.

          Относно други подобни инциденти, на ГКПП „Капитан Андреево“, инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на БАБХ и служители на Агенция „Митници“ откриха и иззеха 440 кг млечни продукти при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция.

          Тези случаи подчертават сериозността на контрабандата на хранителни продукти и необходимостта от засилени проверки на граничните пунктове.

