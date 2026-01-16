НА ЖИВО
          Костадинов призова АПС веднага да върнат мандата

          16 януари 2026 | 09:16
          Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи сериозен призив към Народното събрание (АПС) да върнат третия мандат незабавно. Според него България има нужда от избори в най-скоро време и няма нужда от допълнителни забавяния. Костадинов подчерта, че президентът Румен Радев е дал достатъчно време на ГЕРБ и ДПС да формират кабинет.

          Румен Радев връчва третия мандат на „Алианса за права и свободи"

          В подкрепа на своето твърдение той цитира информация от сайта на Министерски съвет, според която след оставката на кабинета „Желязков“ са били похарчени минимум половин милиард лева. Костадинов заяви, че ако АПС не върне мандата още днес, това ще е знак, че има скрита договореност с президента за отлагане на изборите.

          Според него, ако изборите наистина се насрочат за 19 април, това ще бъде неудобно, тъй като част от кампанията ще се припокрие с празниците и няма да се проведе както трябва. Костадинов изрази увереност, че има споразумение между президента, ГЕРБ, ДПС и АПС, което ще доведе до забавяне на политическите процеси.

          „Ако днес АПС не върнат мандата, означава, че те имат договореност с ГЕРБ, ДПС и президента“, заяви той.

