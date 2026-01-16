НА ЖИВО
      петък, 16.01.26
          Костадинов: Радев бързо да назначава служебния кабинет и да насрочва изборите

          16 януари 2026 | 12:35 50
          „Вече всичко е в ръцете на президента Радев. Възможните дати, на които може да направи изборите, са или 22 март, или 29 март. Призоваваме го по възможно най-бързия начин да назначи служебния кабинет и да издава указа за насрочване на изборите.“ Това заяви пред медии в парламента председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, след като от ПГ на АПС върнаха и третия мандат за съставяне на правителство на президента.

          Той отбеляза, че всеки ден, в който продължава да работи сегашното правителство на Росен Желязков, е „подарък за корупцията“, и призова държавният глава „да спре да прави подаръци на корупцията“.

          На въпрос дали има подходящ човек за служебен премиер на страната, Костадинов отговори, че това е Андрей Гюров, тъй като всички останали кандидати от „домовата книга“ са хора на Делян Пеевски.

          По темата с промените в Изборния кодекс Костадинов посочи, че ако са такива, каквито предвижда управляващото в момента мнозинство, би било по-добре да не се приемат.

          „Очевидно е, че воля за машинно гласуване няма“, подчерта Костадинов. Той уточни, че причината от „Възраждане“ да не подкрепят машинното гласуване в Правната комисия, е било заради предложението на ПП-ДБ то да не бъде 100%, а 75%.

          „ПП-ДБ оставят 3000 секции с по-малко от 300 избиратели с хартиено гласуване, на които при структурен анализ се вижда, че тези секции се намират на места, в които доминира ДПС. По този начин те само подпомагат, волно или неволно, манипулациите на ДПС, за които всички ние знаем, че вършат“, обясни лидерът на „Възраждане“.

          По думите му по този начин се допуска безконтролното фалшифициране на вота в 25% от изборните секции в страната, което партията не е имало как да подкрепи.

