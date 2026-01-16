Крадци обраха възрастна двойка след обмяна на пари, единият нападател задържан с дрон

Двама пенсионери от кюстендилското село Лозно са станали жертва на добре организирана кражба, след като били издебнати при обмяна на голяма сума пари в евро. Нападателите ги проследили, а в подходящ момент единият от тях издърпал чантата, в която се намирали близо 25 000 евро.
По данни от разследването извършителите са двама братя. Единият е следял движенията на възрастната двойка, докато другият е осъществил самата кражба. Към момента полицията е задържала мъжа, който е проследил жертвите, докато вторият – този, който е взел парите, все още се издирва.
Арестът е извършен след използване на дрон с термокамера, с който заподозреният е бил засечен, укрил се в канавка в опит да избегне залавянето.
Работата по случая продължава, като органите на реда издирват втория извършител и откраднатата сума.
