      петък, 16.01.26
          Крадци обраха възрастна двойка след обмяна на пари, единият нападател задържан с дрон

          16 януари 2026 | 09:36
          Двама пенсионери от кюстендилското село Лозно са станали жертва на добре организирана кражба, след като били издебнати при обмяна на голяма сума пари в евро. Нападателите ги проследили, а в подходящ момент единият от тях издърпал чантата, в която се намирали близо 25 000 евро.

          По данни от разследването извършителите са двама братя. Единият е следял движенията на възрастната двойка, докато другият е осъществил самата кражба. Към момента полицията е задържала мъжа, който е проследил жертвите, докато вторият – този, който е взел парите, все още се издирва.

          Арестът е извършен след използване на дрон с термокамера, с който заподозреният е бил засечен, укрил се в канавка в опит да избегне залавянето.

          „Бях при хората. Здравословно са добре, но са стресирани. Не са предполагали, че може да им се случи”, заяви кметът на село Лозно Пламен Матуски.

          Работата по случая продължава, като органите на реда издирват втория извършител и откраднатата сума.

