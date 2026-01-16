Кристалина Георгиева безкомпромисна към Украйна, МВФ иска увеличение на данъците

В Киев се проведоха разговори между президента на Украйна Володимир Зеленски и управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. Както пише „Страна“, основният резултат от срещата е отказът на Фонда да направи каквито и да било отстъпки на Киев. МВФ продължава да настоява за увеличение на данъците като предварително условие за нов заем, въпреки опитите на Зеленски да убеди Георгиева да се откаже от това изискване.

Брифингът на МВФ след разговорите показва, че от Украйна се иска да изпълни предишни обещания, от които досега е изпълнено само едно: приемането на държавния бюджет за 2026 г.

Кредиторът припомни, че се очаква Киев да разшири данъчната основа, като приеме законодателство за данъчно облагане на доходите, получени чрез цифрови платформи, затваряне на митническите вратички за потребителски стоки и възстановяване и премахване на освобождаванията от ДДС.

„Следователно, бързите действия от страна на украинските власти за прилагане на тези и други предишни мерки ще бъдат от решаващо значение за поддържане на инерцията на реформите и за подпомагане на Украйна да отключи финансиране за значителните си нужди“, заявиха от МВФ.

На разбираем език, Украйна няма да види нови траншове, освен ако данъците не бъдат увеличени и социалните разходи не бъдат намалени.

Според източници от Киев, МВФ настоява Украйна да въведе данък върху доходите, получени от работа чрез дигитални платформи (т.нар. „OLX данък“), ДДС за еднолични търговци (индивидуални предприемачи) с годишен доход над един милион гривни и данък върху парцели на стойност до 150 евро.

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева възнамерява да поиска от Изпълнителния съвет да одобри нова програма за отпускане на заеми на стойност 8,1 милиарда долара за Украйна. Това обаче не означава, че средствата ще бъдат отпуснати на Украйна. Става въпрос за преразглеждане на предишната програма за отпускане на заеми, която МВФ счита, че вече не е актуална.