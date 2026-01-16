НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Кристалина Георгиева безкомпромисна към Украйна, МВФ иска увеличение на данъците

          16 януари 2026 | 14:35 1160
          Кристалина Георгиева
          Кристалина Георгиева
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Киев се проведоха разговори между президента на Украйна Володимир Зеленски и управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. Както пише „Страна“, основният резултат от срещата е отказът на Фонда да направи каквито и да било отстъпки на Киев. МВФ продължава да настоява за увеличение на данъците като предварително условие за нов заем, въпреки опитите на Зеленски да убеди Георгиева да се откаже от това изискване.

          - Реклама -

          Брифингът на МВФ след разговорите показва, че от Украйна се иска да изпълни предишни обещания, от които досега е изпълнено само едно: приемането на държавния бюджет за 2026 г.

          Кредиторът припомни, че се очаква Киев да разшири данъчната основа, като приеме законодателство за данъчно облагане на доходите, получени чрез цифрови платформи, затваряне на митническите вратички за потребителски стоки и възстановяване и премахване на освобождаванията от ДДС.

          „Следователно, бързите действия от страна на украинските власти за прилагане на тези и други предишни мерки ще бъдат от решаващо значение за поддържане на инерцията на реформите и за подпомагане на Украйна да отключи финансиране за значителните си нужди“, заявиха от МВФ.

          На разбираем език, Украйна няма да види нови траншове, освен ако данъците не бъдат увеличени и социалните разходи не бъдат намалени.

          Според източници от Киев, МВФ настоява Украйна да въведе данък върху доходите, получени от работа чрез дигитални платформи (т.нар. „OLX данък“), ДДС за еднолични търговци (индивидуални предприемачи) с годишен доход над един милион гривни и данък върху парцели на стойност до 150 евро.

          Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева възнамерява да поиска от Изпълнителния съвет да одобри нова програма за отпускане на заеми на стойност 8,1 милиарда долара за Украйна. Това обаче не означава, че средствата ще бъдат отпуснати на Украйна. Става въпрос за преразглеждане на предишната програма за отпускане на заеми, която МВФ счита, че вече не е актуална.

          В Киев се проведоха разговори между президента на Украйна Володимир Зеленски и управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. Както пише „Страна“, основният резултат от срещата е отказът на Фонда да направи каквито и да било отстъпки на Киев. МВФ продължава да настоява за увеличение на данъците като предварително условие за нов заем, въпреки опитите на Зеленски да убеди Георгиева да се откаже от това изискване.

          - Реклама -

          Брифингът на МВФ след разговорите показва, че от Украйна се иска да изпълни предишни обещания, от които досега е изпълнено само едно: приемането на държавния бюджет за 2026 г.

          Кредиторът припомни, че се очаква Киев да разшири данъчната основа, като приеме законодателство за данъчно облагане на доходите, получени чрез цифрови платформи, затваряне на митническите вратички за потребителски стоки и възстановяване и премахване на освобождаванията от ДДС.

          „Следователно, бързите действия от страна на украинските власти за прилагане на тези и други предишни мерки ще бъдат от решаващо значение за поддържане на инерцията на реформите и за подпомагане на Украйна да отключи финансиране за значителните си нужди“, заявиха от МВФ.

          На разбираем език, Украйна няма да види нови траншове, освен ако данъците не бъдат увеличени и социалните разходи не бъдат намалени.

          Според източници от Киев, МВФ настоява Украйна да въведе данък върху доходите, получени от работа чрез дигитални платформи (т.нар. „OLX данък“), ДДС за еднолични търговци (индивидуални предприемачи) с годишен доход над един милион гривни и данък върху парцели на стойност до 150 евро.

          Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева възнамерява да поиска от Изпълнителния съвет да одобри нова програма за отпускане на заеми на стойност 8,1 милиарда долара за Украйна. Това обаче не означава, че средствата ще бъдат отпуснати на Украйна. Става въпрос за преразглеждане на предишната програма за отпускане на заеми, която МВФ счита, че вече не е актуална.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Правната комисия решава съдбата на промените в Изборния кодекс

          Пламена Ганева -
          Парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси обсъжда промените в Изборния кодекс. Точките са включени в дневния ред на комисията и предстои предложенията да...
          Общество

          Рекорден брой нарушения: Инспекцията по труда отчете близо 190 хиляди случая през 2025 г.

          Пламена Ганева -
          През 2025 г. контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ са извършили 49 660 проверки, при които са установени 189 576 нарушения на...
          Война

          Сателитни изображения показаха пораженията от „Орешник“ в най-голямото газово хранилище на Украйна

          Иван Христов -
          В интернет се появиха снимки на пораженията по съоръженията в най-голямото газово хранилище на Украйна в Стрийски район на Лвовска област, които бяха ударени...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions