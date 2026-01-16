Le Monde: Съществуването на ЕС е обречено – в Германия заговориха за край на епохата на Европейския съюз

Германия поставя под въпрос бъдещето на Европейския съюз. Берлин изразява сериозни опасения относно способността на общността да противодейства на възхода на националистическите партии на континента и да издържи на политическия натиск от новата администрация на американския президент Доналд Тръмп. Този скептицизъм, нехарактерен досега за германските политически кръгове, поражда опасения относно дългосрочното отслабване или дори постепенното маргинализиране на Европа в сегашния ѝ вид, пише Le Monde.

Основни предизвикателства пред Съюза

Берлинските политически кръгове анализират няколко критични фактора, заплашващи стабилността на региона:

Нарастващи националистически настроения: Бързото нарастване на влиянието на десните и националистическите партии в страните от Стария континент;

Война в Украйна: Продължителни боеве, които продължават вече четири години и все още не показват ясна перспектива за прекратяване на огъня;

Факторът Тръмп: Неспособността на 27-те държави-членки на ЕС да отговорят адекватно на системните атаки от страна на американския лидер. Тези фактори карат Германия все повече да вярва, че Европейският съюз е неспособен да бъде нещо повече от общо икономическо пространство.

Евроскептици и крайната десница

Съпредседателят на германската партия „Зелени“ Франциска Брантнер признава, че скептицизмът относно европейския проект непрекъснато нараства. Тя казва, че защитата на идеята за обединена Европа става все по-трудна, тъй като ключови партньори демонстрират евроскептични настроения. Това включва по-специално италианското правителство, водено от Джорджия Мелони, както и позициите на Унгария, Чехия и Словакия.

Отделна заплаха се наблюдава във Франция. С президента Еманюел Макрон, който е загубил значителна част от реалната си власт, и крайнодесният политик Марин льо Пен, който потенциално може да поеме страната през 2027 г., Германия е предпазлива да продължи напред по общите въпроси на отбраната и сигурността на ЕС. Ако Тръмп и вътрешните политически течения успеят да разделят европейските лидери, сценарият „краят на ЕС“ ще се превърне в реалност.

По-рано Марк Леонард, директор и съосновател на Европейския съвет по външни отношения (ECFR), заяви, че международният либерален ред е към своя край. Всъщност той може би вече е мъртъв. Съветникът на американския президент Стивън Милър заяви същото, отбелязвайки американската интервенция във Венецуела и отвличането на нейния президент Николас Мадуро: „Живеем в свят, управляван от сила, управляван от мощ, управляван от власт… Това са железните закони на света“.