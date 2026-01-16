НА ЖИВО
          Лекари и медицински персонал излязоха на протест в болница „Св. Анна" – Варна

          16 януари 2026 | 07:03
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Лекари, медицински сестри и санитари от болница „Св. Анна“ във Варна излязоха тази сутрин на протест заради ниските възнаграждения и липсата на основни консумативи и лекарства.

          Недоволството продължи малко повече от час, като протестиращите настояха за незабавна намеса от страна на държавата. Част от работещите в лечебното заведение споделят, че получават възнаграждения под минималната работна заплата, въпреки тежкия характер на работата, честите 24-часови дежурства и високата отговорност.

          По информация от ръководството на болницата една от основните причини за тежкото финансово състояние е неплатената надлимитна дейност от миналата година, което е довело до сериозен недостиг на средства за заплати, медикаменти и консумативи.

          Медиците предупредиха, че при липса на решение напрежението в системата ще продължи да расте, а това неминуемо ще се отрази и на качеството на здравните грижи.

          Протест в центъра на София с искане за честни избори и машинно гласуване

