Лекари и медицински персонал излязоха на протест в болница „Св. Анна“ – Варна

Лекари, медицински сестри и санитари от болница „Св. Анна“ във Варна излязоха тази сутрин на протест заради ниските възнаграждения и липсата на основни консумативи и лекарства.

Недоволството продължи малко повече от час, като протестиращите настояха за незабавна намеса от страна на държавата. Част от работещите в лечебното заведение споделят, че получават възнаграждения под минималната работна заплата, въпреки тежкия характер на работата, честите 24-часови дежурства и високата отговорност.

По информация от ръководството на болницата една от основните причини за тежкото финансово състояние е неплатената надлимитна дейност от миналата година, което е довело до сериозен недостиг на средства за заплати, медикаменти и консумативи.

Медиците предупредиха, че при липса на решение напрежението в системата ще продължи да расте, а това неминуемо ще се отрази и на качеството на здравните грижи.