Левски: Абонаментните карти няма да важат за мача за Суперкупата

Ръководството на Левски отбеляза пускането в продажба на билетите за финала за Суперкупата на България. Срещата е на 3 февруари, а запалянковците вече може да се снабдяват с ценните хартийки.

„В продажба са билетите за мача за Суперкупата на България срещу „Лудогорец“. Двубоят e на 3 февруари, вторник, от 18:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“.

Първоначалната продажба на пропуските ще се извършва в:

мрежата на Eventim

Онлайн: https://bit.ly/3YIq5ra

За привържениците на „Левски“, организаторите на срещата са определили Сектор Б, Сектор В и блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А на Национален стадион „Васил Левски“.

Цени на билетите:

Сектор А: 25 евро

Сектор В: 15 евро

Сектор Б: 10 евро

Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация преди влизането на Национален стадион „Васил Левски“.

Важно: За този двубой не важат абонаментните карти за сезон 2025/26″, написаха от Левски в социалните мрежи.