      петък, 16.01.26
          Левски: Абонаментните карти няма да важат за мача за Суперкупата

          Двубоят с Лудогорец e на 3 февруари, вторник, от 18:00 часа и ще се играе на Националния стадион

          16 януари 2026 | 12:13
          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Ръководството на Левски отбеляза пускането в продажба на билетите за финала за Суперкупата на България. Срещата е на 3 февруари, а запалянковците вече може да се снабдяват с ценните хартийки. 

          „В продажба са билетите за мача за Суперкупата на България срещу „Лудогорец“. Двубоят e на 3 февруари, вторник, от 18:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“.

          Първоначалната продажба на пропуските ще се извършва в:

          мрежата на Eventim

          Онлайн: https://bit.ly/3YIq5ra

          За привържениците на „Левски“, организаторите на срещата са определили Сектор Б, Сектор В и блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А на Национален стадион „Васил Левски“.

          Цени на билетите:

           Сектор А: 25 евро
           Сектор В: 15 евро
           Сектор Б: 10 евро

          Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация преди влизането на Национален стадион „Васил Левски“.

          Важно: За този двубой не важат абонаментните карти за сезон 2025/26″, написаха от Левски в социалните мрежи.

