Левски: Абонаментните карти няма да важат за мача за Суперкупата

16 януари 2026 | 12:13
Ръководството на Левски отбеляза пускането в продажба на билетите за финала за Суперкупата на България. Срещата е на 3 февруари, а запалянковците вече може да се снабдяват с ценните хартийки.
„В продажба са билетите за мача за Суперкупата на България срещу „Лудогорец“. Двубоят e на 3 февруари, вторник, от 18:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“.
Първоначалната продажба на пропуските ще се извършва в:
мрежата на Eventim
Онлайн: https://bit.ly/3YIq5ra
За привържениците на „Левски“, организаторите на срещата са определили Сектор Б, Сектор В и блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А на Национален стадион „Васил Левски“.
Цени на билетите:
Сектор А: 25 евро
Сектор В: 15 евро
Сектор Б: 10 евро
Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация преди влизането на Национален стадион „Васил Левски“.
Важно: За този двубой не важат абонаментните карти за сезон 2025/26″, написаха от Левски в социалните мрежи.
