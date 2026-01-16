НА ЖИВО
          Левски се изправя срещу третия на силен отбор във Сърбия

          Двубоят утре е от 15 часа българско време и ще се играе на базата, която Левски ползва в Белек

          Втората проверка на Левски е утре (17 януари), а съперник е третият в сръбското първенство. Става въпрос за Войводина Нови Сад, който е трети и по репутация във футбола на западните ни съседи.

          Съставът на Мирослав Танига е доста здрав през този сезон и се намира на шест точки зад лидера Партизан и на пет след шампиона Цървена звезда.

          Под пара е дясното крило Лазар Ранджелович, който има пет гола и шест асистенции.

          Двубоят утре е от 15 часа българско време и ще се играе на базата, която Левски ползва в Белек.

          - Реклама -

