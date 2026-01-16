Левски все пак може и да вземе нападател на Локомотив Пловдив

От Левски могат и да успеят да привлекат нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Переа. След като вчера собственикът на „смърфовете“ Христо Крушарски заяви, че иска за него 750 000 евро, малко по-късно цената на колумбиеца бе намалена с 250 000 евро.

Запознати твърдят, че това се очертава най-сериозната опция пред „сините“ за конкурент на Мустафа Санагре в атаката. Интересното е, че и двамата дойдоха по едно и също време в България от едно и също място – третото ниво на футбола в Португалия. „Сините“ броиха над 100 000 евро за Мустафа, а „черно-белите“ – 90 000 на Академика Коимбра за Переа.

Първо обаче от „Лаута“ излязоха с декларация, с която обявиха, че не водят преговори с Левски за звездата си. Собственикът Христо Крушарски пък бе доста краен пред БЛИЦ: „Звънна ми лично Наско Сираков. Каза, че са набелязали Переа и ме попита каква е цената. Казах му – 750 000 евро. Той остана изненадан, а аз му отговорих: „Наско, не продаваме картофи на пазара „Кирков“ (б.р. Женския пазар в София), нали“. Сираков ми пожела приятен ден и разговорът приключи“.

След около 4 часа обаче той омекна. „Под 500 000 евро футболист в Локомотив Пловдив вече няма да се продава. Аз съм вложил толкова много, мога да вложа още малко, за да издържа“, отсече Крушарски пред „Мач Телеграф“. В момента той е в чужбина. Очаква се развръзката да настъпи след завръщането му.

Според някои информации, на „Лаута“ чакат ново обаждане от „Герена“ и са склонни да направят известни отстъпки. Защото самият футболист едва ли иска да изпусне възможността да премине в Левски, който в момента е водач в класирането.

Фенове на „сините“ пък вече броят Переа като сигурно нови попълнение и дори направиха колажи, на които южноамереканецът е с екип на любимия им отбор. Както е известно, именно гол на Переа донесе една от трите загуби за състава воден от Хулио Веласкес през есента. Той се възползва от грешка на Майкон и отбеляза за победата на „черно-белите“ с 1:0 на „Лаута“.