Литва обвини Русия в опит за палеж през 2024 година

16 януари 2026 | 13:16
26
Властите на Литва обявиха руското военно разузнаване (ГРУ) стои зад опита за палеж през 2024 г. на фабрика, която доставя радиовълнови скенери на украинската армия, съобщава The Guardian.
- Реклама -
Шестима граждани на Испания, Колумбия, Куба, Русия и Беларус са обвинени в опита за нападение, а следователите все още издирват още три лица, за които се смята, че са в Русия.
Прокурорите смятат, че групата е направила опит за палежи и в Чехия, Полша и Румъния.
„Престъпленията са били координирани, а заповедите са били дадени от група лица, пребиваващи в Русия и свързани с руското ГРУ“, заяви пред репортери Саулюс Бригинас, заместник-началник на литовската криминална полиция.
Припомняме, че през октомври 2024 г. в литовското Министерство на отбраната избухна пожар. Литовски гражданин, роден през 1984 г., е задържан по подозрение за палеж. Заподозреният е бил в нетрезво състояние и се е държал хаотично. Той също така подпалил временни дървени конструкции и защитна тъкан на партера на сградата на Главната прокуратура на Литва, както и вратите на общото стълбище на триетажна сграда в центъра на Вилнюс.
Властите на Литва обявиха руското военно разузнаване (ГРУ) стои зад опита за палеж през 2024 г. на фабрика, която доставя радиовълнови скенери на украинската армия, съобщава The Guardian.
- Реклама -
Шестима граждани на Испания, Колумбия, Куба, Русия и Беларус са обвинени в опита за нападение, а следователите все още издирват още три лица, за които се смята, че са в Русия.
Прокурорите смятат, че групата е направила опит за палежи и в Чехия, Полша и Румъния.
„Престъпленията са били координирани, а заповедите са били дадени от група лица, пребиваващи в Русия и свързани с руското ГРУ“, заяви пред репортери Саулюс Бригинас, заместник-началник на литовската криминална полиция.
Припомняме, че през октомври 2024 г. в литовското Министерство на отбраната избухна пожар. Литовски гражданин, роден през 1984 г., е задържан по подозрение за палеж. Заподозреният е бил в нетрезво състояние и се е държал хаотично. Той също така подпалил временни дървени конструкции и защитна тъкан на партера на сградата на Главната прокуратура на Литва, както и вратите на общото стълбище на триетажна сграда в центъра на Вилнюс.