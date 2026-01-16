НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Литва обвини Русия в опит за палеж през 2024 година

          16 януари 2026 | 13:16 260
          Литва
          Литва
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Властите на Литва обявиха руското военно разузнаване (ГРУ) стои зад опита за палеж през 2024 г. на фабрика, която доставя радиовълнови скенери на украинската армия, съобщава The Guardian.

          - Реклама -

          Шестима граждани на Испания, Колумбия, Куба, Русия и Беларус са обвинени в опита за нападение, а следователите все още издирват още три лица, за които се смята, че са в Русия.

          Прокурорите смятат, че групата е направила опит за палежи и в Чехия, Полша и Румъния.

          „Престъпленията са били координирани, а заповедите са били дадени от група лица, пребиваващи в Русия и свързани с руското ГРУ“, заяви пред репортери Саулюс Бригинас, заместник-началник на литовската криминална полиция.

          Припомняме, че през октомври 2024 г. в литовското Министерство на отбраната избухна пожар. Литовски гражданин, роден през 1984 г., е задържан по подозрение за палеж. Заподозреният е бил в нетрезво състояние и се е държал хаотично. Той също така подпалил временни дървени конструкции и защитна тъкан на партера на сградата на Главната прокуратура на Литва, както и вратите на общото стълбище на триетажна сграда в центъра на Вилнюс.

          Властите на Литва обявиха руското военно разузнаване (ГРУ) стои зад опита за палеж през 2024 г. на фабрика, която доставя радиовълнови скенери на украинската армия, съобщава The Guardian.

          - Реклама -

          Шестима граждани на Испания, Колумбия, Куба, Русия и Беларус са обвинени в опита за нападение, а следователите все още издирват още три лица, за които се смята, че са в Русия.

          Прокурорите смятат, че групата е направила опит за палежи и в Чехия, Полша и Румъния.

          „Престъпленията са били координирани, а заповедите са били дадени от група лица, пребиваващи в Русия и свързани с руското ГРУ“, заяви пред репортери Саулюс Бригинас, заместник-началник на литовската криминална полиция.

          Припомняме, че през октомври 2024 г. в литовското Министерство на отбраната избухна пожар. Литовски гражданин, роден през 1984 г., е задържан по подозрение за палеж. Заподозреният е бил в нетрезво състояние и се е държал хаотично. Той също така подпалил временни дървени конструкции и защитна тъкан на партера на сградата на Главната прокуратура на Литва, както и вратите на общото стълбище на триетажна сграда в центъра на Вилнюс.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Съюзник на Путин посочи кога Русия ще унищожи физически Европа

          Иван Христов -
          Съюзник на президента на Русия Владимир Путин и бившия президент Борис Елцин заяви, че страната би могла да използва ядрени оръжия срещу Европа, ако...
          Война

          Русия спря тока на още два региона в Украйна

          Иван Христов -
          След нова атака на Русия, Харковска и Запорожка област на Украйна останаха без ток сутринта в петък, 16 януари. Едновременно с това, най-критичната ситуация...
          Война

          Руската армия удря Ореховската групировка на ВСУ от Запад, опитва се да я отреже от Запорожие след неуспешната си челна атака

          Иван Христов -
          Руската армия развива настъплението си в запорожките степи. Щурмовите подразделения на въздушно-десантните войски (ВДВ) на Русия се придвижват към Приморское и околностите му, а...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions