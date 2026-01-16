Министърът на културата в оставка Мариан Бачев направи равносметка на изминалата една година, откакто пое управлението на ведомството. В своя отчет той акцентира върху напредъка по ключови приоритети, постигнат въпреки сложната политическа и финансова обстановка в страната.

Бачев, който встъпи в длъжност на 16 януари 2025 г., сподели своята позиция чрез публикация в социалната мрежа Фейсбук. „Винаги съм изхождал от принципа, че си на определена обществена позиция, именно, за да си вършиш добре работата. Но тази една година, особено в контекста на настоящата политическа обстановка, няма как да не е повод и за лична равносметка“, написа той.

В началото на мандата си екипът на министерството се е сблъскал с тежко наследство, включващо натрупани неразплатени задължения към културни институти и забавени с години административни процедури. Сред основните предизвикателства са били и пропуснатите срокове, свързани с домакинството на сесията на Комитета за световното наследство към ЮНЕСКО.

Въпреки трудностите, България успешно е председателствала сесията на Комитета в Париж, като ключов успех е запазването на статута на Несебър като обект от Списъка на световното наследство. Бачев бе категоричен, че страната последователно изпълнява поетите ангажименти за гарантиране на този статут. Предстои и още едно значимо признание – в следващите дни Центърът за подводна археология в Созопол ще бъде официално обявен за Институт за подводно наследство – Регионален център за подводна археология за Черноморския регион, категория тип 2 към ЮНЕСКО.

В административен план министърът отчете разплащането на стари задължения и отпушването на кадровите процеси чрез провеждането на конкурси за директори на 36 държавни културни института, чиито мандати са били изтекли. Важна стъпка към предвидимостта в сектора е и създаването на стратегически документ за планиране.

„За първи път от 26 години изготвихме Националния културен календар – също с цел предвидимост в организацията на националнозначимите събития. А през настоящата 2026 ще отбележим някои знаменити годишнини в новата българска история“, посочва Бачев в своя анализ.

Сред международните успехи бе отбелязано и домакинството на престижния международен конкурс за млади оперни певци „Опералия“. За първи път в историята на конкурса на Министерството на културата е било позволено да връчи своя собствена награда в рамките на събитието.

В заключение Мариан Бачев призна, че редица проблеми в управлението на сектора остават нерешени, но подчерта, че по всички сериозни предизвикателства е работено отговорно и последователно. Той изрази благодарност към екипа на министерството за съвместната работа и заяви готовност да продължи да се ангажира с развитието на българската култура и занапред, независимо от заеманата позиция.