МВФ готов да подкрепи Венецуела, ако акционерите дадат зелена светлина

Международният валутен фонд (МВФ) е готов да предостави помощ на Венецуела, но само ако основните акционери на Фонда признаят ръководството на страната и тя официално поиска подкрепа. Това заяви изпълнителният директор на МВФ Кристалина Георгиева в интервю за Ройтерс по време на посещението си в Украйна.

Въпреки липсата на комуникация с режима на бившия президент Николас Мадуро след 2019 г., Георгиева подчерта, че МВФ активно следи икономическата ситуация в Венецуела и има добро разбиране за нейното развитие. „Ако има възможност да подкрепим народа на Венецуела, МВФ ще бъде там“, добави тя.

Георгиева изрази сериозни притеснения за състоянието на венецуелската икономика, особено за ускоряването на инфлацията и риска от повторна хиперинфлация. Тя също така посочи, че осем милиона венецуелци са напуснали страната през последните години, което значително е свило икономиката.

Изпълнителният директор на МВФ също се изказа за запазването на независимостта на централните банки и изрази подкрепа за президента на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, който е подложен на разследване от администрацията на президента Доналд Тръмп. Георгиева подчерта, че независимостта на централните банки работи в полза на икономиката и обществото.