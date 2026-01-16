НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          МВФ готов да подкрепи Венецуела, ако акционерите дадат зелена светлина

          16 януари 2026 | 08:27 110
          Снимка: akkaias.com
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Международният валутен фонд (МВФ) е готов да предостави помощ на Венецуела, но само ако основните акционери на Фонда признаят ръководството на страната и тя официално поиска подкрепа. Това заяви изпълнителният директор на МВФ Кристалина Георгиева в интервю за Ройтерс по време на посещението си в Украйна.

          - Реклама -

          Въпреки липсата на комуникация с режима на бившия президент Николас Мадуро след 2019 г., Георгиева подчерта, че МВФ активно следи икономическата ситуация в Венецуела и има добро разбиране за нейното развитие. „Ако има възможност да подкрепим народа на Венецуела, МВФ ще бъде там“, добави тя.

          Георгиева изрази сериозни притеснения за състоянието на венецуелската икономика, особено за ускоряването на инфлацията и риска от повторна хиперинфлация. Тя също така посочи, че осем милиона венецуелци са напуснали страната през последните години, което значително е свило икономиката.

          Изпълнителният директор на МВФ също се изказа за запазването на независимостта на централните банки и изрази подкрепа за президента на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, който е подложен на разследване от администрацията на президента Доналд Тръмп. Георгиева подчерта, че независимостта на централните банки работи в полза на икономиката и обществото.

          Международният валутен фонд (МВФ) е готов да предостави помощ на Венецуела, но само ако основните акционери на Фонда признаят ръководството на страната и тя официално поиска подкрепа. Това заяви изпълнителният директор на МВФ Кристалина Георгиева в интервю за Ройтерс по време на посещението си в Украйна.

          - Реклама -

          Въпреки липсата на комуникация с режима на бившия президент Николас Мадуро след 2019 г., Георгиева подчерта, че МВФ активно следи икономическата ситуация в Венецуела и има добро разбиране за нейното развитие. „Ако има възможност да подкрепим народа на Венецуела, МВФ ще бъде там“, добави тя.

          Георгиева изрази сериозни притеснения за състоянието на венецуелската икономика, особено за ускоряването на инфлацията и риска от повторна хиперинфлация. Тя също така посочи, че осем милиона венецуелци са напуснали страната през последните години, което значително е свило икономиката.

          Изпълнителният директор на МВФ също се изказа за запазването на независимостта на централните банки и изрази подкрепа за президента на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, който е подложен на разследване от администрацията на президента Доналд Тръмп. Георгиева подчерта, че независимостта на централните банки работи в полза на икономиката и обществото.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Руската армия изпепели десет опорни пункта на ВСУ при Харков с ТОС-1А „Солнцепек“

          Иван Христов -
          Бойци от руската армия са унищожили десет опорни пункта на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и украинска пехота близо до селата Волчанские Хутора и...
          Политика

          Тръмп прие символично Нобеловия медал от Мария Корина Мачадо във Вашингтон

          Дамяна Караджова -
          Президентът на САЩ Donald J. Trump съобщи, че се е срещнал с венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо
          Общество

          Четири решаващи избора през 2026 г., които ще подложат демокрацията на глобален тест

          Дамяна Караджова -
          На фона на засилващата се поляризация, разпространението на дезинформация и нарастващите икономически тревоги
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions