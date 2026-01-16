Ключова стъпка към преструктуриране на антикорупционния модел в България бе направена в парламента. Правната комисия в Народното събрание прие на първо четене законопроекта за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).
Инициатива на ГЕРБ-СДС
Предложението за тези законодателни промени е внесено от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. То предвижда радикална промяна в начина, по който държавата противодейства на корупционните практики, като се премахва досегашната специализирана структура.
Преразпределение на правомощията
Със закриването на ведомството, неговите отговорности и функции няма да изчезнат, а ще бъдат трансферирани към други държавни институции. Според приетите на първо четене текстове, дейността на КПК ще бъде разпределена между:
Сметната палата – която вероятно ще поеме одитните и контролни функции;
ГДБОП (Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“) – която ще отговаря за оперативно-издирвателната дейност.
Решението на Правната комисия е първият етап от законодателния процес, като предстои законопроектът да бъде разгледан и гласуван в пленарна зала.
