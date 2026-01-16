Ключова стъпка към преструктуриране на антикорупционния модел в България бе направена в парламента. Правната комисия в Народното събрание прие на първо четене законопроекта за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Инициатива на ГЕРБ-СДС

Предложението за тези законодателни промени е внесено от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. То предвижда радикална промяна в начина, по който държавата противодейства на корупционните практики, като се премахва досегашната специализирана структура.

Преразпределение на правомощията

Със закриването на ведомството, неговите отговорности и функции няма да изчезнат, а ще бъдат трансферирани към други държавни институции. Според приетите на първо четене текстове, дейността на КПК ще бъде разпределена между:

Сметната палата – която вероятно ще поеме одитните и контролни функции;

– която вероятно ще поеме одитните и контролни функции; ГДБОП (Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“) – която ще отговаря за оперативно-издирвателната дейност.

Решението на Правната комисия е първият етап от законодателния процес, като предстои законопроектът да бъде разгледан и гласуван в пленарна зала.