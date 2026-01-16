Популярната телевизионна водеща Нана Гладуиш направи емоционално признание в социалните мрежи. Емблематичното лице на предаването „Съдебен спор“ разкри, че за трети път е чула тежката диагноза рак. Този път става въпрос за злокачествено заболяване на кожата.
Гладуиш, която през годините се превърна в символ на борбата с онкологичните заболявания у нас, сподели детайли за състоянието си, без да търси съжаление. Нейната основна цел е да насочи вниманието на хората към превенцията на онкологичните заболявания. Проблемът е бил локализиран в горната част на главата ѝ, като първоначалните очаквания са били за безобидно образувание.
В своя профил в Инстаграм водещата разказа подробно за момента на откриването на проблема:
Въпреки диагнозата, Нана демонстрира характерната за себе си сила на духа. Лекарите са оптимистични, тъй като туморът е открит в ранен етап, което е ключово за успешното лечение.
Водещата връща лентата назад към детските си години, търсейки причините за заболяването в миналото. Тя споделя спомени за летата, прекарани на къмпинг, където излагането на слънце е било постоянно и без необходимата защита. По думите ѝ, единствената „слънцезащита“ в онези времена е била просто обличането на тениска, което се оказва крайно недостатъчно срещу вредните лъчи.
Основната цел на публичното ѝ признание е да предпази други хора от подобна съдба. Гладуиш използва личния си опит като предупреждение за важността на грижата за кожата.
Цяла България изпраща своята надежда и сила към Нана в този труден за нея момент. Нейният личен пример остава важно напомняне за всички: грижата за собственото здраве и превенцията са отговорност, която не бива да отлагаме.
