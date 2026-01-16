Популярната телевизионна водеща Нана Гладуиш направи емоционално признание в социалните мрежи. Емблематичното лице на предаването „Съдебен спор“ разкри, че за трети път е чула тежката диагноза рак. Този път става въпрос за злокачествено заболяване на кожата.

- Реклама -

Гладуиш, която през годините се превърна в символ на борбата с онкологичните заболявания у нас, сподели детайли за състоянието си, без да търси съжаление. Нейната основна цел е да насочи вниманието на хората към превенцията на онкологичните заболявания. Проблемът е бил локализиран в горната част на главата ѝ, като първоначалните очаквания са били за безобидно образувание.

В своя профил в Инстаграм водещата разказа подробно за момента на откриването на проблема:

„Преди няколко седмици отидох на лекар, тъй като имах едно малко образувание, което ме дразнеше. Всички очакваха, че то е почти нищо – някаква си там кератоза, но биопсията показа рак на кожата. Да кажем, че съм някъде по средата – немного добре, немного зле, но всичко според лекарите е абсолютно под контрол, защото е хванато навреме.“

Въпреки диагнозата, Нана демонстрира характерната за себе си сила на духа. Лекарите са оптимистични, тъй като туморът е открит в ранен етап, което е ключово за успешното лечение.

Водещата връща лентата назад към детските си години, търсейки причините за заболяването в миналото. Тя споделя спомени за летата, прекарани на къмпинг, където излагането на слънце е било постоянно и без необходимата защита. По думите ѝ, единствената „слънцезащита“ в онези времена е била просто обличането на тениска, което се оказва крайно недостатъчно срещу вредните лъчи.

Основната цел на публичното ѝ признание е да предпази други хора от подобна съдба. Гладуиш използва личния си опит като предупреждение за важността на грижата за кожата.

„Искам просто да ви кажа наистина – не пропускайте да защитите себе си. За разлика от някои други онкологични заболявания ракът на кожата може да бъде предотвратен на много висок процент“, апелира към последователите си Нана Гладуиш, призовавайки за отговорно отношение към здравето.

Цяла България изпраща своята надежда и сила към Нана в този труден за нея момент. Нейният личен пример остава важно напомняне за всички: грижата за собственото здраве и превенцията са отговорност, която не бива да отлагаме.