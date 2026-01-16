НА ЖИВО
          Нападнаха и заплашиха с убийство филдшер по време на нощно дежурство край Павликени

          16 януари 2026 | 10:06
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Пореден тревожен случай на агресия срещу медицински специалист е регистриран в района на Павликени. Филдшерът от Спешна помощ Григор Караиванов, с 50 години трудов стаж, е бил нападнат и заплашен със смърт по време на нощно дежурство в село Върбовка. Въпреки сериозността на инцидента, първоначално нямаше задържан за нападението.

          Инцидентът е станал около 2:00 часа през нощта, в празничния ден Банго Васил. Екипът на Спешна помощ е реагирал на сигнал за мъж, паднал по стълбите. На място медиците са били посрещнати от няколко души във видимо нетрезво състояние.

          „Отидохме при падналия човек, който се оплакваше от болки в крака. Попитах го какво е станало и поисках да прегледам мястото. Докато се опитвах да събуя обувката му, за да видя счупването, един от присъстващите мъже внезапно стана агресивен“, разказва Григор Караиванов.

          Три удара в гръдния кош и заплахи

          По думите на медика един от присъстващите му е нанесъл три силни удара в областта на гръдния кош. Свидетел на случилото се е бил и шофьорът на линейката Владислав, а екипът е бил принуден да се изтегли и да се укрие в линейката, за да се спаси.

          Григор Караиванов признава, че е физически пострадал, с болки в гърдите, и силно травмиран психически, но въпреки това продължава да изпълнява дежурствата си.

          „За 50 години това ми е за първи път. Повечето хора в селата ни познават и се отнасят добре, но има единици, които са злобни и искат нещата да стават само по техния начин, а не по правилния“, казва той.

          Случаят е незабавно докладван в полицията и е образувана проверка. По-късно беше съобщено, че извършителят е задържан за срок до 24 часа, като предстои да бъде привлечен като обвиняем и да му бъде поискана мярка за неотклонение „задържане под стража“.

