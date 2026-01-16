НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Напрежение за Гренландия: САЩ и Дания на ръба на компромис, но без ясно решение

          16 януари 2026 | 09:51 350
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Министърът на външните работи на Дания Ларс Локке Расмуссен заяви, че спорът относно бъдещето на Гренландия е далеч от компромис. Въпреки това, островът вече се използва от САЩ като част от система за ранно предупреждение. На базата Питуфик, разположена на северо-запад от Гренландия, постоянно са разположени над 100 американски военнослужещи, а съществуващите споразумения с Дания позволяват на Вашингтон да увеличи контингента.

          - Реклама -

          Министърът на външните работи на Гренландия Вивиан Мотцфельдт подчерта готовността на страната да сътрудничи със САЩ, но без да се допуска поглъщане на територията.

          „Ние показахме, къде минават нашите граници“, заяви тя.

          Въпреки липсата на значителен напредък по време на срещата в Белия дом, страните се споразумяха да създадат работна група за обсъждане на бъдещето на автономната територия. Расмуссен подчерта, че започването на разговори на високо ниво е продуктивно, но съществуват „червени линии“, които САЩ не трябва да преминават.

          Дипломатическите и военни преговори в Белия дом предизвикаха бърза реакция от европейските съюзници, които публично изразиха подкрепа за Гренландия и Дания. Швеция се ангажира да изпрати свои въоръжени сили на острова по искане на Дания, Великобритания също ще изпрати военен заедно с разузнавателна група, а Германия и Франция също ще изпратят свои екипи за военна подкрепа и разузнаване.

          Въпреки активната дипломатическа и военна динамика, остава неясно дали Вашингтон обмисля използването на сила. Президентът Тръмп отказа да отговори директно на този въпрос, но спомена алтернативни варианти, включително покупката на територията, въпреки че както Дания, така и Гренландия не разглеждат острова като обект за продажба.

          Общественото мнение в Гренландия остава категорично против преминаването на острова под контрол на САЩ, като подкрепата за тази идея сред американците също е минимална.

          Министърът на външните работи на Дания Ларс Локке Расмуссен заяви, че спорът относно бъдещето на Гренландия е далеч от компромис. Въпреки това, островът вече се използва от САЩ като част от система за ранно предупреждение. На базата Питуфик, разположена на северо-запад от Гренландия, постоянно са разположени над 100 американски военнослужещи, а съществуващите споразумения с Дания позволяват на Вашингтон да увеличи контингента.

          - Реклама -

          Министърът на външните работи на Гренландия Вивиан Мотцфельдт подчерта готовността на страната да сътрудничи със САЩ, но без да се допуска поглъщане на територията.

          „Ние показахме, къде минават нашите граници“, заяви тя.

          Въпреки липсата на значителен напредък по време на срещата в Белия дом, страните се споразумяха да създадат работна група за обсъждане на бъдещето на автономната територия. Расмуссен подчерта, че започването на разговори на високо ниво е продуктивно, но съществуват „червени линии“, които САЩ не трябва да преминават.

          Дипломатическите и военни преговори в Белия дом предизвикаха бърза реакция от европейските съюзници, които публично изразиха подкрепа за Гренландия и Дания. Швеция се ангажира да изпрати свои въоръжени сили на острова по искане на Дания, Великобритания също ще изпрати военен заедно с разузнавателна група, а Германия и Франция също ще изпратят свои екипи за военна подкрепа и разузнаване.

          Въпреки активната дипломатическа и военна динамика, остава неясно дали Вашингтон обмисля използването на сила. Президентът Тръмп отказа да отговори директно на този въпрос, но спомена алтернативни варианти, включително покупката на територията, въпреки че както Дания, така и Гренландия не разглеждат острова като обект за продажба.

          Общественото мнение в Гренландия остава категорично против преминаването на острова под контрол на САЩ, като подкрепата за тази идея сред американците също е минимална.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Проф. Владимир Чуков: Тръмп маневрира умело в ситуацията с Иран, ударът е отложен

          Екип Евроком -
          Обстановката в Иран претърпява промени на всеки 10-20 часа, като протестните действия са отбелязали лека деескалация вследствие на временното решение на американския президент. В момента...
          Политика

          CNN: Повечето американци са против присъединяването на Гренландия

          Пламена Ганева -
          75% от американците не подкрепят идеята Съединените щати да установят контрол над Гренландия, показва ново социологическо проучване, цитирано от CNN. Едва 25% от анкетираните...
          Политика

          Брюксел допуска компромис: Зеленски може да приеме териториални отстъпки срещу път към ЕС

          Пламена Ганева -
          В Европейската комисия нараства убеждението, че президентът на Украйна Володимир Зеленски би могъл да се съгласи на болезнени териториални компромиси, ако в замяна получи...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions