Напрежение за Гренландия: САЩ и Дания на ръба на компромис, но без ясно решение

Министърът на външните работи на Дания Ларс Локке Расмуссен заяви, че спорът относно бъдещето на Гренландия е далеч от компромис. Въпреки това, островът вече се използва от САЩ като част от система за ранно предупреждение. На базата Питуфик, разположена на северо-запад от Гренландия, постоянно са разположени над 100 американски военнослужещи, а съществуващите споразумения с Дания позволяват на Вашингтон да увеличи контингента.

Министърът на външните работи на Гренландия Вивиан Мотцфельдт подчерта готовността на страната да сътрудничи със САЩ, но без да се допуска поглъщане на територията.

„Ние показахме, къде минават нашите граници“, заяви тя.

Въпреки липсата на значителен напредък по време на срещата в Белия дом, страните се споразумяха да създадат работна група за обсъждане на бъдещето на автономната територия. Расмуссен подчерта, че започването на разговори на високо ниво е продуктивно, но съществуват „червени линии“, които САЩ не трябва да преминават.

Дипломатическите и военни преговори в Белия дом предизвикаха бърза реакция от европейските съюзници, които публично изразиха подкрепа за Гренландия и Дания. Швеция се ангажира да изпрати свои въоръжени сили на острова по искане на Дания, Великобритания също ще изпрати военен заедно с разузнавателна група, а Германия и Франция също ще изпратят свои екипи за военна подкрепа и разузнаване.

Въпреки активната дипломатическа и военна динамика, остава неясно дали Вашингтон обмисля използването на сила. Президентът Тръмп отказа да отговори директно на този въпрос, но спомена алтернативни варианти, включително покупката на територията, въпреки че както Дания, така и Гренландия не разглеждат острова като обект за продажба.

Общественото мнение в Гренландия остава категорично против преминаването на острова под контрол на САЩ, като подкрепата за тази идея сред американците също е минимална.