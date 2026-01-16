Нетаняху спира удара: Израел поиска от Тръмп пауза срещу Иран

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху е провел телефонен разговор с текущия президент на Америка Доналд Тръмп вечерта на 14 януари, в който го е помолил да отложи евентуален военен удар по Иран. Информацията е публикувана от вестник „Ню Йорк таймс“, който се позовава на източник от Белия дом.

Според изданието, молбата на Нетаняху е била продиктувана от недостатъчната готовност на Израел да се справи с вероятен ирански ответен удар. Опасенията са свързани с възможни масирани атаки срещу израелска територия, както и срещу американски обекти в региона.

Иран вече отправи директни заплахи, че при евентуална американска атака ще нанесе удари не само по Израел, но и по американски военни бази в Близкия изток, включително разположени на територията на съседни държави.

По данни на израелския 12-и канал, Израел е информирал Съединените щати, че ще подкрепи всяко тяхно решение, но в същото време не ги подтиква активно към нанасяне на удар по Иран.

През нощта на 14 срещу 15 януари израелските въоръжени сили са били приведени в най-висока бойна готовност, особено след като САЩ са евакуирали свои самолети от авиобази в Катар. Това допълнително засили спекулациите за предстоящ военен сблъсък.

Въпреки повишеното напрежение и подготовката от двете страни, удар по Ислямската република не беше нанесен. В Израел смятат, че Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение за действията срещу Иран и е възможно да изчаква момент, който да бъде по-благоприятен от американска стратегическа гледна точка.