„Ние не сме ви забравили“: София излиза на протест срещу насилието над животни

Протест срещу насилието над животни ще се проведе днес в София. Повод за гражданското недоволство е отложеното съдебно дело срещу Габриела и Красимир от Перник, задържани заради жестоки издевателства над животни, които предизвикаха силна обществена реакция в цялата страна.

Делото срещу двамата беше насрочено за по-рано, но впоследствие бе отложено за днес. Междувременно обвиняемите се сдобиха с три тежки обвинения – за престъпен сговор, за причиняване на смърт и жестоко отношение към животни, както и за създаване и разпространение на порнографско съдържание.

По информация от разследването, един от обвиняемите е отказал да дава обяснения, като се е възползвал от законовото си право. Случаят стана публично известен преди около 10 месеца, когато разследващите разкриха, че в продължение на години двамата са заснемали видеа с мъчения и убийства на животни, които впоследствие са продавали чрез затворени групи в платформата „Телеграм“.

Скандалните кадри предизвикаха вълна от възмущение и доведоха до масови призиви за законодателни промени и по-строги наказания за подобни престъпления. Организаторите на днешния протест настояват за максимално строги присъди и дългосрочен престой в затвора за извършителите.

„Ние не сме ви забравили“ – под този надслов ще премине акцията, с която участниците искат да напомнят, че общественият натиск по случая не е отслабнал.

Протестът ще се проведе пред сградата на бившия Специализиран наказателен съд на улица „Черковна“, където се очаква да се съберат граждани, природозащитници и активисти от цялата страна. Акцията има за цел не само да потърси справедливост по конкретния случай, но и да отправи ясен сигнал срещу безнаказаността при насилие над животни.