Николай Милчев: Кристалина скърби за убитите укаинци. Прилича на пиеса

ШИПКОВ ХРАСТ, ПОКРИТ СЪС СНЯГ В КИЕВ, И БЪДЕЩИЯТ РАЙ НА ЗЕМЯТА -ГАЗА

- Реклама -

Че в Украйна сега е голям студ и голям мор, е ясно. Войната обаче и в сняг, и през раззеленена пролет, и през лято и есен винаги е смърт. Или няма ток, или няма хляб и винаги няма слънце. И не спира тая война, и не спира.

Тази война ни раздели – нас тука, в България. Раздели хората в Европа (тези, на които им пука). Но че изтрепа стотици хиляди украинци и руснаци, е най-страшното.

Господарите на света не могат да си надделеят на инатите, на маниите и на мечтата да блестят на върха като спасители.

Сто пъти съм казвал какво мисля за тази война и наистина смятам, че тя беше провокирана от безумията на Запада, от абсолютно безумното и мегаломанско разширяване на НАТО и от националистическия и реваншистки режим в Киев.

Каквото и да напиша повече, или ще ме заръфат, че съм путинист, или някой ще изкрещи, че не разбирам смисъла да се защитават руските интереси.

Великите вождове с по две атомни бомби в джоба, със самолетоносачи пред погледа си и с балистични ракети в ръцете така защитават интересите си, че ние, останалите, не знаем къде да се изпокрием.

Може и да съм комплексиран, може и да съм свит и огънат от годините, може и да съм мнителен, но като видя българи на много високи международни постове, и нещо почва да ме съмнява. Гложди ме нещо и си викам – какво ли са обещали тия хора, какви ли ангажименти са поемали, та точно тях да изберат за тая висока международна работа.

Кристалина Георгиева – шефка на МВФ, е в Киев. Камерата я дава пред снимки на убити украинци. Тя наистина е развълнувана, личи ѝ, че е развълнувана. Кръсти се, почти се разплаква, пали свещ.

След което камерата се мести на един шипков храст, отрупан със сняг – едри червени шипки като капки кръв, а върху тях – сняг. И Кристалина Георгиева, която скърби за убитите украинци.

Не мога да го повярвам, че е истина, никога.

Не че не са ѝ разказвали и показвали страшни неща в Киев. Но всичко това – от горе до долу прилича на мероприятие, прилича на загриженост, на скръб и прилича на пиеса.

После Международният валутен фонд ще отпусне милиарди за Киев.

Представяте ли си – Кристалина Георгиева от Киев да отиде и да види новия началник на Газа Николай Младенов. И великият български дипломат, одобрен от Тръмп и Нетаняху за началник на Газа, да я разведе там сред калта, сред пепелта и тя да запали свещ, да се разплаче и да отпусне милиарди.

И двамата са българи – и Кристалина Георгиева, и Николай Младенов. И на мене, с простата глава, ми изглежда съмнително и залогът ми изглежда твърде голям, за да повярвам, че те са на постовете си само заради качества и възможности.

Много ми е мътно и съмнително какво всъщност „печелим“ ние, българите, от това, че Николай Младенов ще управлява Газа. Как ще ни заобичат само арабите… И колко много ще ни заобичат руснаците за това, че Кристалина Георгиева отпуска пари на Украйна.

Сега скръбта и смъртта са ту шипков храст, покрит със сняг, ту пепел, кал и кости в бъдещия Рай на земята Газа.