      петък, 16.01.26
          „Няма да забравим“: Протест пред съда с искане за затвор за насилниците на животни от Перник

          16 януари 2026 | 15:16 80
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с категорично искане за справедливи и ефективни присъди срещу обвиняемите за насилие над животни Красимир и Габриела. Недоволството съпроводи началото на разпоредителното заседание по делото в Софийския градски съд (СГС), което се проведе при закрити врата.

          Хронология на жестокостта

          Случаят, който предизвика широк обществен отзвук и възмущение, обхваща продължителен период от време. Според данните на прокуратурата, престъпната дейност е извършвана в периода от март 2023 г. до декември 2024 г.

          Разследващите твърдят, че през този времеви отрязък обвиняемите Сашова и Георгиев са създали множество видеозаписи, документиращи мъчения над животни. Тези материали са част от доказателствената тежест по процеса.

          Ход на делото

          Юридическата процедура срещу двамата започна след разкриването на деянията. Обвинителният акт бе внесен в съда през ноември, след като разследването приключи. Двамата обвиняеми бяха задържани през март и оттогава се намират в ареста, където изчакват развитието на съдебния процес.

          Исканията на протестиращите

          Събралите се пред сградата на съда настояват за най-строгото наказание, предвидено в закона, като подчертават, че условните присъди не биха били адекватен отговор на жестокостта. Основното послание на демонстрацията бе, че обществото „няма да забрави страха в очите“ на пострадалите животни и ще следи процеса докрай.

