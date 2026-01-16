Омбудсманът Велислава Делчева официално сезира председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски, както и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков. Причината за намесата на обществения защитник са зачестилите аварийни прекъсвания на топлоподаването и множеството течове в София. Информацията бе потвърдена от пресцентъра на омбудсмана.
Действията на Делчева са провокирани от десетки жалби на граждани, останали на студено в различни части на столицата. Особено тежко е положението в ж.к. „Люлин“, където хиляди домакинства в микрорайони 3, 4, 5 и част от 6-ти са без отопление и топла вода от 9:00 ч. на 15 януари 2026 г. Обявеният от дружеството срок за възстановяване на услугата е днес, 16 януари 2026 г., до 14:00 ч.
Омбудсманът подчертава, че същите абонати вече са претърпели подобно спиране само преди седмица – в периода между 6 и 8 януари. Ситуацията се усложнява допълнително, тъй като за днес (16 януари) е планирано ново спиране от 9:15 до 23:59 ч., което ще засегне останалите шест микрорайона на „Люлин“ – 1, 2, 7, 8, 9 и 10. Сигнали за непланирани прекъсвания валят и от кварталите „Дианабад“ и „Младост 3“.
В писмото си Делчева акцентира и върху опасен инцидент в ж.к. „Изток“.
Постъпват и фрапиращи данни за бездействие при отстраняване на повреди. Делчева дава пример с теч от ноември 2025 г. в жилищна сграда, при който районният техник е спрял подаването, но ремонт не е извършен повече от два месеца. Последното обещание на дружеството за възстановяване на топлоподаването там е за 30 януари 2026 г.
В края на миналата година (декември 2025 г.) сериозни аварии на магистрални топлопроводи оставиха без отопление десетки хиляди домакинства и болници в южните квартали на града.
Омбудсманът настоява за незабавна проверка на причините за мащабните сривове в системата през декември 2025 г. и януари 2026 г. Статистиката показва, че само през 2025 г. жалбите срещу топлофикационните дружества са близо 700, а тези свързани с ВиК услугите – над 570, което нарежда комуналните услуги сред най-големите проблеми за българските граждани.