Омбудсманът Велислава Делчева официално сезира председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски, както и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков. Причината за намесата на обществения защитник са зачестилите аварийни прекъсвания на топлоподаването и множеството течове в София. Информацията бе потвърдена от пресцентъра на омбудсмана.

Действията на Делчева са провокирани от десетки жалби на граждани, останали на студено в различни части на столицата. Особено тежко е положението в ж.к. „Люлин“, където хиляди домакинства в микрорайони 3, 4, 5 и част от 6-ти са без отопление и топла вода от 9:00 ч. на 15 януари 2026 г. Обявеният от дружеството срок за възстановяване на услугата е днес, 16 януари 2026 г., до 14:00 ч.

Омбудсманът подчертава, че същите абонати вече са претърпели подобно спиране само преди седмица – в периода между 6 и 8 януари. Ситуацията се усложнява допълнително, тъй като за днес (16 януари) е планирано ново спиране от 9:15 до 23:59 ч., което ще засегне останалите шест микрорайона на „Люлин“ – 1, 2, 7, 8, 9 и 10. Сигнали за непланирани прекъсвания валят и от кварталите „Дианабад“ и „Младост 3“.

В писмото си Делчева акцентира и върху опасен инцидент в ж.к. „Изток“.

„Според публично известна информация много продължителен теч от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, активен към 16 януари 2026 г., наводнява мазета на бл. 21 в ж.к „Изток“. Изтичането на гореща па́ра в сградата и в междублоковото пространство в района буди тревоги за опасно рушене на основите на сградата, както и за разхищаване на топлинна енергия, която впоследствие ще бъде отчетена като загуби по мрежата на дружеството и всички клиенти ще заплатят за нея чрез високи цени на топлинната енергия“, се казва в позицията на омбудсмана.

Постъпват и фрапиращи данни за бездействие при отстраняване на повреди. Делчева дава пример с теч от ноември 2025 г. в жилищна сграда, при който районният техник е спрял подаването, но ремонт не е извършен повече от два месеца. Последното обещание на дружеството за възстановяване на топлоподаването там е за 30 януари 2026 г.

„След незабавно подаден сигнал до „Топлофикация София“ ЕАД, районният техник е посетил адреса и е спрял топлоподаването. Оттогава в продължение на повече от два месеца аварията не е отстранена, а живущите в сградата са лишени от отопление и гореща вода. Сроковете за възстановяване на топлоподаването са удължавани няколкократно, като последната дата, определена от дружеството, е 30 януари 2026 г.“, посочва Делчева.

В края на миналата година (декември 2025 г.) сериозни аварии на магистрални топлопроводи оставиха без отопление десетки хиляди домакинства и болници в южните квартали на града.

„Съгласно Закона за енергетиката и лицензионните условия „Топлофикация София“ ЕАД е длъжно да обезпечава сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на топлинната енергия. Предвид разпоредбите на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на клиенти в София, дружеството би следвало да заплаща неустойка на засегнатите клиенти, в случай че по своя вина не отстрани в срок от 48 часа повреди в топлопреносната мрежа и абонатните станции“, категорична е Делчева.

Омбудсманът настоява за незабавна проверка на причините за мащабните сривове в системата през декември 2025 г. и януари 2026 г. Статистиката показва, че само през 2025 г. жалбите срещу топлофикационните дружества са близо 700, а тези свързани с ВиК услугите – над 570, което нарежда комуналните услуги сред най-големите проблеми за българските граждани.