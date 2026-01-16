НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          От втория път: Правната комисия събра кворум, първо обсъжда КПК

          16 януари 2026 | 14:37 1020
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Правната комисия на Народното събрание успя да започне работа след втория опит, въпреки първоначалния липсващ кворум. Заседанието беше открито от председателя на комисията Анна Александрова, която обяви почивка, която продължи по-дълго от предвиденото.

          - Реклама -

          На дневен ред бяха разгледани законопроекти от различни политически сили, включително „ДПС-Ново начало“, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и ГЕРБ-СДС. Обсъждани бяха предложенията за промени в Закона за Сметната палата и за съществуващата Комисия за противодействие на корупцията (КПК).

          ИЗНЕНАДВАЩ ВОТ: Промените в Изборния кодекс не минаха в комисията ИЗНЕНАДВАЩ ВОТ: Промените в Изборния кодекс не минаха в комисията

          Законопроектите за КПК:

          • „ДПС-Ново начало“ предлага закриване на КПК и отмяна на Закона за противодействие на корупцията, като разследващите функции да поеме ДАНС.
          • „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) предлага съществуващата КПК да бъде закрита и на нейно място да се създаде Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси. След избора на членове на новата комисия, ще се създаде комисия за оценка на оперативните дела, която ще включва представители на ДАНС, МВР, прокуратурата и новата комисия.
          • ГЕРБ-СДС предлага закриване на КПК и поемането на функциите за разкриване на корупцията от ГДБОП и следствието, като функциите за превенция и декларации за конфликти на интереси и имущество ще преминат към Сметната палата.

          Изборен кодекс:

          Освен това, депутатите обсъдиха и второто четене на общия законопроект за промени в Изборния кодекс, като текстове, свързани с оптични устройства за сканиране на бюлетини, бяха приети вчера.

          Не беше прието предложението на Надежда Йорданова (ПП-ДБ) за включване в дневния ред на проект на декларация на 51-то Народно събрание с призив за избор на нов главен прокурор.

          Пеевски за третия мандат: Горчиво! Пеевски за третия мандат: Горчиво!

          Правната комисия на Народното събрание успя да започне работа след втория опит, въпреки първоначалния липсващ кворум. Заседанието беше открито от председателя на комисията Анна Александрова, която обяви почивка, която продължи по-дълго от предвиденото.

          - Реклама -

          На дневен ред бяха разгледани законопроекти от различни политически сили, включително „ДПС-Ново начало“, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и ГЕРБ-СДС. Обсъждани бяха предложенията за промени в Закона за Сметната палата и за съществуващата Комисия за противодействие на корупцията (КПК).

          ИЗНЕНАДВАЩ ВОТ: Промените в Изборния кодекс не минаха в комисията ИЗНЕНАДВАЩ ВОТ: Промените в Изборния кодекс не минаха в комисията

          Законопроектите за КПК:

          • „ДПС-Ново начало“ предлага закриване на КПК и отмяна на Закона за противодействие на корупцията, като разследващите функции да поеме ДАНС.
          • „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) предлага съществуващата КПК да бъде закрита и на нейно място да се създаде Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси. След избора на членове на новата комисия, ще се създаде комисия за оценка на оперативните дела, която ще включва представители на ДАНС, МВР, прокуратурата и новата комисия.
          • ГЕРБ-СДС предлага закриване на КПК и поемането на функциите за разкриване на корупцията от ГДБОП и следствието, като функциите за превенция и декларации за конфликти на интереси и имущество ще преминат към Сметната палата.

          Изборен кодекс:

          Освен това, депутатите обсъдиха и второто четене на общия законопроект за промени в Изборния кодекс, като текстове, свързани с оптични устройства за сканиране на бюлетини, бяха приети вчера.

          Не беше прието предложението на Надежда Йорданова (ПП-ДБ) за включване в дневния ред на проект на декларация на 51-то Народно събрание с призив за избор на нов главен прокурор.

          Пеевски за третия мандат: Горчиво! Пеевски за третия мандат: Горчиво!
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Правната комисия решава съдбата на промените в Изборния кодекс

          Пламена Ганева -
          Парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси обсъжда промените в Изборния кодекс. Точките са включени в дневния ред на комисията и предстои предложенията да...
          Общество

          Рекорден брой нарушения: Инспекцията по труда отчете близо 190 хиляди случая през 2025 г.

          Пламена Ганева -
          През 2025 г. контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ са извършили 49 660 проверки, при които са установени 189 576 нарушения на...
          Общество

          Студ сковава страната: Жълт код за ниски температури в 14 области

          Пола Жекова -
          Утрешният ден ще ни донесе предимно слънчево, но изключително студено време. Метеоролозите са обявили предупреждение от първа степен – жълт код, за опасно ниски...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions