От втория път: Правната комисия събра кворум, първо обсъжда КПК

Правната комисия на Народното събрание успя да започне работа след втория опит, въпреки първоначалния липсващ кворум. Заседанието беше открито от председателя на комисията Анна Александрова, която обяви почивка, която продължи по-дълго от предвиденото.

На дневен ред бяха разгледани законопроекти от различни политически сили, включително „ДПС-Ново начало“, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и ГЕРБ-СДС. Обсъждани бяха предложенията за промени в Закона за Сметната палата и за съществуващата Комисия за противодействие на корупцията (КПК).

Законопроектите за КПК:

„ДПС-Ново начало“ предлага закриване на КПК и отмяна на Закона за противодействие на корупцията , като разследващите функции да поеме ДАНС .

предлага и , като разследващите функции да поеме . „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) предлага съществуващата КПК да бъде закрита и на нейно място да се създаде Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси . След избора на членове на новата комисия, ще се създаде комисия за оценка на оперативните дела , която ще включва представители на ДАНС , МВР , прокуратурата и новата комисия.

предлага съществуващата КПК да бъде и на нейно място да се създаде . След избора на членове на новата комисия, ще се създаде , която ще включва представители на , , и новата комисия. ГЕРБ-СДС предлага закриване на КПК и поемането на функциите за разкриване на корупцията от ГДБОП и следствието, като функциите за превенция и декларации за конфликти на интереси и имущество ще преминат към Сметната палата.

Изборен кодекс:

Освен това, депутатите обсъдиха и второто четене на общия законопроект за промени в Изборния кодекс, като текстове, свързани с оптични устройства за сканиране на бюлетини, бяха приети вчера.

Не беше прието предложението на Надежда Йорданова (ПП-ДБ) за включване в дневния ред на проект на декларация на 51-то Народно събрание с призив за избор на нов главен прокурор.