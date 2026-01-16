Перник открива 60-годишния Международен фестивал „Сурва“

В Перник се открива Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“. С богати звуци, цветове и древни ритуали градът ще бъде домакин на един от най-обичаните фестивали у нас, който тази година отбелязва 60-годишнината си.

Събитието ще продължи 10 дни, като през този период посетителите ще имат възможността да се насладят на разнообразие от мероприятия. Сред тях ще има изложби, концерти, спектакли, арт инсталации, творчески работилници и тематични събития, които съчетават древните маскарадни ритуали с съвременно изкуство.

Фестивалът „Сурва“ се утвърдил като ключово културно събитие, което не само привлича множество посетители, но и активно запазва и популяризира традиционните български обичаи и обреди.

Традицията е призната като международно културно наследство на ЮНЕСКО.