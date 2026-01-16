НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Песков разсече спора: Гренландия е датска, диалогът със САЩ продължава

          16 януари 2026 | 15:16 40
          Снимка: Gazeta.ru
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия смята Гренландия за част от територията на Дания, като подчерта, че ситуацията около сигурността на острова е „извънредна“ от гледна точка на международното право. Коментарът беше направен пред Ройтерс.

          - Реклама -

          По-рано през седмицата Москва определи като недопустими твърденията на Запада, че Русия и Китай представляват заплаха за Гренландия. Според руските власти напрежението около арктическата територия разкрива двойните стандарти на западните сили, които, по думите им, претендират за морално превъзходство.

          Песков коментира и заявеното от Италия, Франция и Германия желание за подновяване на диалога с Русия по украинския въпрос, като го определи като значителна промяна, съответстваща на позициите на Кремъл.

          В същото време той подчерта, че Русия продължава диалога си със Съединените щати за постигане на мирно споразумение за Украйна, но няма такъв диалог с европейските правителства.

          „Усилията на САЩ да дадат политико-дипломатическа посока на украинското урегулиране съответстват на нашите интереси. Ценим усилията на Вашингтон в този план“, заяви Песков, цитиран от ТАСС.

          Говорителят на Кремъл потвърди, че Москва остава отворена към преговорния процес, като същевременно разкритикува позицията на Великобритания. Повод за това стана изказване на британската външна министърка Ивет Купър, че не вижда доказателства Русия да иска мир в Украйна.

          „Великобритания продължава да заема радикална позиция“, коментира Песков.

          Той добави, че Москва се готви да приеме пратеника на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, за разговори, свързани с мирния процес, като към момента няма определена дата за визитата.

          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия смята Гренландия за част от територията на Дания, като подчерта, че ситуацията около сигурността на острова е „извънредна“ от гледна точка на международното право. Коментарът беше направен пред Ройтерс.

          - Реклама -

          По-рано през седмицата Москва определи като недопустими твърденията на Запада, че Русия и Китай представляват заплаха за Гренландия. Според руските власти напрежението около арктическата територия разкрива двойните стандарти на западните сили, които, по думите им, претендират за морално превъзходство.

          Песков коментира и заявеното от Италия, Франция и Германия желание за подновяване на диалога с Русия по украинския въпрос, като го определи като значителна промяна, съответстваща на позициите на Кремъл.

          В същото време той подчерта, че Русия продължава диалога си със Съединените щати за постигане на мирно споразумение за Украйна, но няма такъв диалог с европейските правителства.

          „Усилията на САЩ да дадат политико-дипломатическа посока на украинското урегулиране съответстват на нашите интереси. Ценим усилията на Вашингтон в този план“, заяви Песков, цитиран от ТАСС.

          Говорителят на Кремъл потвърди, че Москва остава отворена към преговорния процес, като същевременно разкритикува позицията на Великобритания. Повод за това стана изказване на британската външна министърка Ивет Купър, че не вижда доказателства Русия да иска мир в Украйна.

          „Великобритания продължава да заема радикална позиция“, коментира Песков.

          Той добави, че Москва се готви да приеме пратеника на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, за разговори, свързани с мирния процес, като към момента няма определена дата за визитата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          „Няма да забравим“: Протест пред съда с искане за затвор за насилниците на животни от Перник

          Пола Жекова -
          Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с категорично искане за справедливи и ефективни присъди срещу обвиняемите за насилие над животни...
          Политика

          Пезешкиан към Путин: Благодарност за руската подкрепа в ООН след протестите в Иран

          Пламена Ганева -
          Иранският президент Масуд Пезешкиан е изразил благодарност към руския си колега Владимир Путин за подкрепата на Москва в Организацията на обединените нации след неотдавнашните...
          Общество

          Рекорден брой нарушения: Инспекцията по труда отчете близо 190 хиляди случая през 2025 г.

          Пламена Ганева -
          През 2025 г. контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ са извършили 49 660 проверки, при които са установени 189 576 нарушения на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions