Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия смята Гренландия за част от територията на Дания, като подчерта, че ситуацията около сигурността на острова е „извънредна“ от гледна точка на международното право. Коментарът беше направен пред Ройтерс.

- Реклама -

По-рано през седмицата Москва определи като недопустими твърденията на Запада, че Русия и Китай представляват заплаха за Гренландия. Според руските власти напрежението около арктическата територия разкрива двойните стандарти на западните сили, които, по думите им, претендират за морално превъзходство.

Песков коментира и заявеното от Италия, Франция и Германия желание за подновяване на диалога с Русия по украинския въпрос, като го определи като значителна промяна, съответстваща на позициите на Кремъл.

В същото време той подчерта, че Русия продължава диалога си със Съединените щати за постигане на мирно споразумение за Украйна, но няма такъв диалог с европейските правителства.

„Усилията на САЩ да дадат политико-дипломатическа посока на украинското урегулиране съответстват на нашите интереси. Ценим усилията на Вашингтон в този план“, заяви Песков, цитиран от ТАСС.

Говорителят на Кремъл потвърди, че Москва остава отворена към преговорния процес, като същевременно разкритикува позицията на Великобритания. Повод за това стана изказване на британската външна министърка Ивет Купър, че не вижда доказателства Русия да иска мир в Украйна.

„Великобритания продължава да заема радикална позиция“, коментира Песков.

Той добави, че Москва се готви да приеме пратеника на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, за разговори, свързани с мирния процес, като към момента няма определена дата за визитата.