Пет аварии едновременно: Бедствено положение и протести в Асеновград

Кметът на община Асеновград Христо Грудев обяви частично бедствено положение заради тежка авария на магистрален водопровод с диаметър Ф300 на ул. „Матей Преображенски“, съобщиха от общинската администрация.

Четвърти ден голяма част от града е с нарушено или напълно спряно водоподаване, след като спукването на водопровода е довело до пет последователни аварии, засегнали питейното водоснабдяване на по-голямата част от населението.

„Спукването на водопровода доведе до пет различни аварии и ограничи водоснабдяването на по-голямата част от града“, заяви кметът Христо Грудев.

По думите му обявяването на частично бедствено положение ще позволи в кратки срокове да се предприемат спешни действия за подмяна на компрометирания водопровод и преместване на трасето му под пътната инфраструктура. Ремонтните дейности ще се извършват съвместно с „Водоснабдяване и канализация“ – Пловдив.

Предвижда се подмяна на 398 метра тръби с диаметър Ф300, които ще бъдат осигурени от ВиК – Пловдив, докато Община Асеновград ще поеме изкопните дейности. Ремонтът започва още днес.

Кметът обърна внимание и на сериозен проблем, свързан с трасето на водопровода.

„Върху водопровода има изградена къща. Днес ще сезираме прокуратурата, за да бъде установено кой е допуснал това“, каза Грудев.

Той припомни, че през последните години, извън проектите по водния цикъл, във водоснабдяване и канализация в общината са инвестирани 13,2 млн. лева. Сред реализираните дейности са изграждането на нов чугунен довеждащ водопровод до помпена станция „Катуница“, инфраструктура в кв. „Баделема“, подмяна на подземни мрежи по пътищата Асеновград–Кърджали и Асеновград–Първомай, както и изграждане на дренажна помпена станция и водопровод до с. Червен.

Заради продължителното безводие жители на Асеновград излязоха на протест, настоявайки за спешни и ефективни мерки за решаване на проблема.