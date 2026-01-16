НА ЖИВО
          Пет оферти са подадени за основния ремонт на тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“

          Проектът включва цялостна модернизация на съоръжението, оценена на над 40 млн. евро без ДДС

          16 януари 2026 | 16:56 150
          Пет оферти са подадени в обществената поръчка за проектиране и строителство при основния ремонт на тунел „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Процедурата цели цялостно обновяване на едно от ключовите пътни съоръжения по направлението София–Бургас.

          В търга участват следните кандидати:

          • Обединение „ТУНЕЛ ГРУП 2026“ – с участници „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;
          • „СТЕНОС“ ДЗЗД – с „ВДХ“ АД, „ХИДРОСТРОЙ“ АД и „Вахостав-СK“ АД;
          • „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД;
          • Сдружение „Траянови врата 2025“ – с „ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД и „ТОДИНИ КОСТРУЦИОНИ ГЕНЕРАЛИ“ С.п.А.;
          • „ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД.

          Предвижда се изграждане на нови хидроизолационна, вентилационна и отводнителна системи, както и подмяна на облицовката, тротоарните блокове и пътното платно. В проекта е заложена и реконструкция на входовете на тунела.

          За повишаване на безопасността ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между двете тръби. След ремонта съоръжението ще разполага с комбинирани аварийни ниши с хидранти, SOS телефони, пожарогасителна система и енергоефективно осветление. Ще бъдат обновени също асфалтобетоновата настилка, маркировката и вертикалната сигнализация.

          Тунел „Траянови врата“ се намира при 53-и километър на Автомагистрала „Тракия“ и е в експлоатация от 1985 г. Тръбата в посока Бургас е с дължина 720 м и е ремонтирана последно през 1996–1997 г., а тази в посока София – 685 м, с ремонт през 2002–2003 г. Всяка от тръбите разполага с по три ленти за движение.

          Индикативната стойност на обществената поръчка е 40 433 152,49 евро без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, а на строително-монтажните – 365 дни. Финансирането ще бъде осигурено от републиканския бюджет. Проектът се очаква да подобри значително безопасността и експлоатационната надеждност на тунела.

          Източници

          • Прессъобщение на Агенция „Пътна инфраструктура“, 16.01.2026 г.
          • Документация по обществената поръчка (АПИ)

