Пет оферти са подадени за основния ремонт на тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“

Пет оферти са подадени в обществената поръчка за проектиране и строителство при основния ремонт на тунел „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Процедурата цели цялостно обновяване на едно от ключовите пътни съоръжения по направлението София–Бургас.

- Реклама -

В търга участват следните кандидати:

Обединение „ТУНЕЛ ГРУП 2026“ – с участници „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;

„СТЕНОС“ ДЗЗД – с „ВДХ“ АД, „ХИДРОСТРОЙ“ АД и „Вахостав-СK“ АД;

„ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД;

Сдружение „Траянови врата 2025“ – с „ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД и „ТОДИНИ КОСТРУЦИОНИ ГЕНЕРАЛИ“ С.п.А.;

„ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД.

Предвижда се изграждане на нови хидроизолационна, вентилационна и отводнителна системи, както и подмяна на облицовката, тротоарните блокове и пътното платно. В проекта е заложена и реконструкция на входовете на тунела.

За повишаване на безопасността ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между двете тръби. След ремонта съоръжението ще разполага с комбинирани аварийни ниши с хидранти, SOS телефони, пожарогасителна система и енергоефективно осветление. Ще бъдат обновени също асфалтобетоновата настилка, маркировката и вертикалната сигнализация.

Тунел „Траянови врата“ се намира при 53-и километър на Автомагистрала „Тракия“ и е в експлоатация от 1985 г. Тръбата в посока Бургас е с дължина 720 м и е ремонтирана последно през 1996–1997 г., а тази в посока София – 685 м, с ремонт през 2002–2003 г. Всяка от тръбите разполага с по три ленти за движение.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 40 433 152,49 евро без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, а на строително-монтажните – 365 дни. Финансирането ще бъде осигурено от републиканския бюджет. Проектът се очаква да подобри значително безопасността и експлоатационната надеждност на тунела.

Източници