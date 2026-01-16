Петр Павел: Ако иска мир, Украйна ще трябва да направи болезнени отстъпки

Президентът на Чехия Петр Павел смята, че документите за постигане на мир с Русия съдържат редица болезнени отстъпки, които Украйна трябва и е готова да направи, при условие че ще доведат до разрешаване на конфликта, предава „Интерфакс-Украйна“.

По време на пресконференция в Киев Павел обяви, че е обсъдил съдържанието на мирните документи с украинския президент Володимир Зеленски.

„Вярвам, че Украйна е постигнала значителен напредък към предлагането на приемливо решение. Вярвам, че те съдържат и редица болезнени отстъпки, които Украйна трябва и е готова да направи, при условие че водят до мир“, отбеляза той.

Според чешкия президент са необходими съвместни усилия, „за да се гарантира, че цялата работа, извършена по подготовката на тези документи, не е напразна, защото Русия веднага ще ги отхвърли“.

„Русия ще ги отхвърли, докато не започнем да оказваме съвместен натиск. Този натиск днес може да бъде, преди всичко, както икономически, така и политически“, подчерта Павел.