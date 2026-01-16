НА ЖИВО
          Пезешкиан към Путин: Благодарност за руската подкрепа в ООН след протестите в Иран

          16 януари 2026 | 15:03 220
          Снимка: БГНЕС
          Иранският президент Масуд Пезешкиан е изразил благодарност към руския си колега Владимир Путин за подкрепата на Москва в Организацията на обединените нации след неотдавнашните протести в Иран. Това съобщава АФП, позовавайки се на официална информация от иранската президентска администрация.

          Разговорът между двамата държавни глави се е състоял по телефона ден след обсъждането на ситуацията в Иран в Съвета за сигурност на ООН. По време на разговора Пезешкиан е оценил високо позицията на Русия и е подчертал значението на нейната подкрепа на международната сцена.

          „Ролята и прякото участие на Съединените щати и ционистския режим в последните събития в Иран са очевидни“, е заявил иранският президент, цитиран от кабинета си, като с това е визирал Израел.

          На заседанието на Съвета за сигурност на ООН, проведено на 15 януари в Ню Йорк, руският постоянен представител е обвинил Съединените щати, че „подклаждат напрежението и подхранват истерията“ около протестите в Иран. Москва е изразила позиция, че въпросите, свързани с вътрешната ситуация в страната, не следва да бъдат използвани за външен политически натиск.

          Изказванията и дипломатическите контакти идват на фона на засиленото напрежение около Иран и опитите на различни държави да поставят темата в дневния ред на ООН, което Техеран определя като намеса във вътрешните си работи.

