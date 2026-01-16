НА ЖИВО
          Пловдив отбелязва 148 години от освобождението си от османско иго

          16 януари 2026 | 09:44 160
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Днес Пловдив тържествено ще отбележи 148-ата годишнина от освобождението си от османско владичество. Церемонията ще започне с поклонение и военна церемония пред паметника на капитан Александър Бураго в Дондуковата градина.

          Събитията в Пловдив през 1878 г. са важна част от заключителния етап на Руско-турската война. Капитан Бураго и неговите драгуни навлизат в града и завземат централната част, а след това със съюзени български отряди превземат железопътната станция и започват прочистването на кварталите от черкезите.

          По време на тържеството ще бъде почетена паметта на загиналите с минута мълчание. Венци и цветя ще бъдат поднесени пред паметника на капитан Бураго, а слово по случай годишнината ще произнесе историкът д-р Стефан Шивачев. В церемонията ще участват и представители на комитет „Родолюбие“.

