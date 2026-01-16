Полицията издирва 87-годишна жена, изчезнала край село Богорово

Полицията издирва 87-годишната Димка Колева от село Богорово, община Стралджа, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Ямбол.

Жената е в неизвестност от 15 януари, когато за последно е била забелязана около 16:00 часа в близост до населеното място. Тя е обявена за издирване по молба на неин близък роднина.

По данни на полицията Димка Колева е висока около 150 см, с нормално телосложение, кафяви очи, късо подстригана побеляла коса. В момента на изчезването си е била облечена с черно яке, черна рокля и гумени галоши, със забрадка на главата.

От МВР отправят апел към всички граждани, които имат информация за местонахождението ѝ, незабавно да подадат сигнал. Това може да стане на телефон 112, на 046 680 323, както и в най-близкото районно управление на МВР.