      петък, 16.01.26
          Начало България Инциденти

          Полицията с последна информация за пожара в София

          16 януари 2026 | 14:17 400
          Снимка: БГНЕС
          Трите жени, загинали при пожара в столичния квартал „Свобода“, са се задушили при самостоятелна евакуация, извършена преди пристигането на екипите на пожарната. Това съобщи на брифинг главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи.

          „Проблемът не е бил в електрическата мрежа на блока, а в зарядно устройство, включено към нея“, уточни главен комисар Николов.

          Жертвите са 74-годишна майка и двете ѝ дъщери – на 51 и 46 години.

          Сигналът за пожара е подаден в 3:05 часа. Огънят е възникнал в апартамент на втория етаж на жилищен блок, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

          При инцидента е пострадал и мъж, който е транспортиран в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, информираха от лечебното заведение. Целият жилищен вход е бил евакуиран.

          „Няма задимяване в съседните апартаменти, но не мога да кажа дали хората ще могат да се приберат по домовете си тази нощ“, заяви Тодор Филипов, командир на пожарникарен екип.

