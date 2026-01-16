Полицията с последна информация за пожара в София

Трите жени, загинали при пожара в столичния квартал „Свобода“, са се задушили при самостоятелна евакуация, извършена преди пристигането на екипите на пожарната. Това съобщи на брифинг главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи.

„Проблемът не е бил в електрическата мрежа на блока, а в зарядно устройство, включено към нея", уточни главен комисар Николов.

Жертвите са 74-годишна майка и двете ѝ дъщери – на 51 и 46 години.

Сигналът за пожара е подаден в 3:05 часа. Огънят е възникнал в апартамент на втория етаж на жилищен блок, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

При инцидента е пострадал и мъж, който е транспортиран в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, информираха от лечебното заведение. Целият жилищен вход е бил евакуиран.