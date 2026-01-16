Полша към ЕС: разговорите с Путин ще дойдат, но не сега и не на всяка цена

Полша реагира остро на появилите се дискусии в рамките на Европейския съюз за евентуално възобновяване на дипломатическите канали с руския президент Владимир Путин. Варшава предупреди Брюксел да не допуска назначаването на „слаб преговарящ“ и настоя всеки бъдещ контакт с Москва да минава единствено през утвърдените институции на ЕС.

В разговор с журналисти в Брюксел полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че Европейският съюз вече разполага с ясно определен канал за комуникация с Русия – ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас.

„ЕС вече има свой глас. Това е Кая Калас“, подчерта Сикорски.

Според него Съюзът не бива да създава нови механизми или специални фигури за диалог с Кремъл, тъй като това може да отслаби натиска върху Москва и да разклати общата европейска линия.

„Всеки разговор с Русия трябва да бъде твърдо основан на политиката на ЕС, а не на инициативи на отделни столици“, добави полският външен министър.

Дебатът се разгоря, след като френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони публично споменаха възможността за възстановяване на директните комуникационни канали с Москва – почти четири години след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.

Докато бойните действия продължават и конфликтът навлиза в етап на продължителна и разрушителна патова ситуация, част от европейските официални лица смятат, че континентът трябва да започне подготовка за евентуална дипломация, дори и преговорите да изглеждат далечни и политически рискови.

Зад кулисите се обсъждат и имена за възможен специален пратеник на ЕС, сред които и бившият италиански премиер Марио Драги, твърдят дипломати, цитирани от полското радио RMF FM. До този момент обаче няма официално внесено предложение от нито една държава членка.

Кая Калас, бивш министър-председател на Естония, си изгради репутация на един от най-твърдите европейски гласове спрямо Русия, подкрепяйки санкциите, военната помощ за Украйна и ограничаването на влиянието на Кремъл.

За Варшава запазването ѝ начело на европейската дипломация е ключово.

„Не трябва да се поддаваме на триковете на Кремъл. Всеки дипломатически канал трябва да укрепва, а не да подкопава колективната политика“, подчерта Сикорски.

В заключение той заяви: