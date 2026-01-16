НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Полша получава първите си F-35 през юни

          16 януари 2026 | 10:59 140
          F-35
          F-35
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Първите поръчани от Варшава американски изтребители F-35 ще бъдат доставени на Полша през юни, съобщи заместник-министърът на отбраната на страната Цезари Томчик пред Radio Zet.

          - Реклама -

          „Първите изтребители F-35 ще пристигнат в Полша около юни тази година“, заяви Томчик, като отбеляза,  че този график изостава от договорния срок. Той добави, че производството на 10 от 32-та F-35, поръчани от Полша, вече е завършено.

          В края на януари 2020 г. полските власти подписаха споразумение със САЩ за закупуване на 32 изтребителя-бомбардировача от пето поколение F-35. Договорът е на стойност 4,6 милиарда долара, като доставките са планирани до 2029 г.

          Първите поръчани от Варшава американски изтребители F-35 ще бъдат доставени на Полша през юни, съобщи заместник-министърът на отбраната на страната Цезари Томчик пред Radio Zet.

          - Реклама -

          „Първите изтребители F-35 ще пристигнат в Полша около юни тази година“, заяви Томчик, като отбеляза,  че този график изостава от договорния срок. Той добави, че производството на 10 от 32-та F-35, поръчани от Полша, вече е завършено.

          В края на януари 2020 г. полските власти подписаха споразумение със САЩ за закупуване на 32 изтребителя-бомбардировача от пето поколение F-35. Договорът е на стойност 4,6 милиарда долара, като доставките са планирани до 2029 г.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицията издирва 87-годишна жена, изчезнала край село Богорово

          Дамяна Караджова -
          Полицията издирва 87-годишната Димка Колева от село Богорово, община Стралджа
          Война

          Bloomberg: Украйна изчерпа запасите си от оборудване за ремонт на енергийните системи

          Иван Христов -
          Украйна няма повече запаси от оборудване за ремонт на енергийните системи, пише Bloomberg. „Енергийните компании казват, че запасите им от оборудване са изчерпани и няма...
          Крими

          Контрабандни хранителни продукти задържани в Хасковско: 400 кг пилешко месо и 8640 яйца

          Пламена Ганева -
          Голяма контрабандна пратка с хранителни продукти беше открита в Хасковска област. На 15 януари в Любимец е спрян за проверка товарен автомобил с 38-годишен...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions