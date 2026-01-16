Полша получава първите си F-35 през юни

Първите поръчани от Варшава американски изтребители F-35 ще бъдат доставени на Полша през юни, съобщи заместник-министърът на отбраната на страната Цезари Томчик пред Radio Zet.

„Първите изтребители F-35 ще пристигнат в Полша около юни тази година“, заяви Томчик, като отбеляза, че този график изостава от договорния срок. Той добави, че производството на 10 от 32-та F-35, поръчани от Полша, вече е завършено.

В края на януари 2020 г. полските власти подписаха споразумение със САЩ за закупуване на 32 изтребителя-бомбардировача от пето поколение F-35. Договорът е на стойност 4,6 милиарда долара, като доставките са планирани до 2029 г.