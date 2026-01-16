НА ЖИВО
          Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

          16 януари 2026 | 08:33
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Правната комисия продължи обсъждането на промените в Изборния кодекс, като разискванията в четвъртък продължиха повече от 4 часа, предизвиквайки остри реплики и спорове в залата.

          Опозицията се обедини около предложението за изцяло машинно гласуване, но не успя да се споразумее по начина, по който да се отчита машинният вот. След продължителни дебати, предложенията на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване бяха отхвърлени.

          ИЗВЪНРЕДНО: Ключовото заседание на правната комисия беше отменено ИЗВЪНРЕДНО: Ключовото заседание на правната комисия беше отменено

          Управляващите, от своя страна, настояват за смесено гласуване – както с машина, така и с хартиени бюлетини. Въвеждат и нововъведение, а именно оптични сканиращи устройства. Текстовете, които гарантират готовността на Централната избирателна комисия (ЦИК) за въвеждането на тези устройства, бяха приети в комисията.

          Не е ясно дали тези промени ще бъдат приложени на следващите предсрочни избори, или ще бъдат отложени във времето.

