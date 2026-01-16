Правната комисия решава съдбата на промените в Изборния кодекс

Парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси обсъжда промените в Изборния кодекс. Точките са включени в дневния ред на комисията и предстои предложенията да бъдат разгледани и гласувани на второ четене.

Сред обсъжданите текстове са предложения, свързани с Комисията за противодействие на корупцията, внесени от „ДПС – Ново начало“, както и от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. Те засягат различни аспекти на изборния процес и институционалната рамка.

На предишното си заседание комисията отхвърли предложението на ПП–ДБ за въвеждане на 100% машинно гласуване, което отново постави темата за начина на провеждане на изборите сред най-оспорваните въпроси в парламента.