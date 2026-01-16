НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Правната комисия решава съдбата на промените в Изборния кодекс

          16 януари 2026 | 15:11 130
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси обсъжда промените в Изборния кодекс. Точките са включени в дневния ред на комисията и предстои предложенията да бъдат разгледани и гласувани на второ четене.

          - Реклама -

          Сред обсъжданите текстове са предложения, свързани с Комисията за противодействие на корупцията, внесени от „ДПС – Ново начало“, както и от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. Те засягат различни аспекти на изборния процес и институционалната рамка.

          На предишното си заседание комисията отхвърли предложението на ПП–ДБ за въвеждане на 100% машинно гласуване, което отново постави темата за начина на провеждане на изборите сред най-оспорваните въпроси в парламента.

          Парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси обсъжда промените в Изборния кодекс. Точките са включени в дневния ред на комисията и предстои предложенията да бъдат разгледани и гласувани на второ четене.

          - Реклама -

          Сред обсъжданите текстове са предложения, свързани с Комисията за противодействие на корупцията, внесени от „ДПС – Ново начало“, както и от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. Те засягат различни аспекти на изборния процес и институционалната рамка.

          На предишното си заседание комисията отхвърли предложението на ПП–ДБ за въвеждане на 100% машинно гласуване, което отново постави темата за начина на провеждане на изборите сред най-оспорваните въпроси в парламента.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          „Няма да забравим“: Протест пред съда с искане за затвор за насилниците на животни от Перник

          Пола Жекова -
          Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с категорично искане за справедливи и ефективни присъди срещу обвиняемите за насилие над животни...
          Общество

          Рекорден брой нарушения: Инспекцията по труда отчете близо 190 хиляди случая през 2025 г.

          Пламена Ганева -
          През 2025 г. контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ са извършили 49 660 проверки, при които са установени 189 576 нарушения на...
          Общество

          Студ сковава страната: Жълт код за ниски температури в 14 области

          Пола Жекова -
          Утрешният ден ще ни донесе предимно слънчево, но изключително студено време. Метеоролозите са обявили предупреждение от първа степен – жълт код, за опасно ниски...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions