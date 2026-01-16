НА ЖИВО
          
          
          
          Премиерът на Йемен подаде оставка: Нов министър-председател поема управлението

          16 януари 2026 | 08:35 150
          Снимка: Facebook
          Премиерът на Йемен, Салем бин Браик, подаде оставка, която бе приета от подкрепяния от Саудитска Арабия Президентски съвет на страната. Веднага след това министърът на външните работи, Шая Мохсен Зиндани, бе назначен за нов министър-председател и му беше възложено да сформира новия кабинет.

          През последните месеци Йемен е източник на нарастващо напрежение между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ). Сепаратистката група „Южен преходен съвет“, подкрепяна от ОАЕ, миналия месец установи контрол над части от южните и източни райони на Йемен, което предизвика сериозни опасения за националната сигурност на Саудитска Арабия. С подкрепата на Саудитска Арабия бойците успяха да си върнат контрола върху тези територии.

          Геополитическите различия и разногласия по въпросите за производството на петрол допълнително увеличават напрежението между Саудитска Арабия и ОАЕ. Двете страни са част от коалицията, която се бори срещу подкрепяните от Иран хуситски бунтовници в Йемен. Гражданската война в страната е причина за една от най-тежките хуманитарни кризи в света.

          
          
          
          

