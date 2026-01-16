Обстановката в Иран претърпява промени на всеки 10-20 часа, като протестните действия са отбелязали лека деескалация вследствие на временното решение на американския президент.

- Реклама -

В момента Доналд Тръмп ръководи ситуацията умело, използвайки двусмислени тези. Този анализ направи арабистът проф. Владимир Чуков в ефира на предаването „Здравей, България”.

Според експерта, решението на президента на САЩ да отложи военния удар най-вероятно е резултат от проведен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Очевидно е оценено, че военните диспозитиви, с които разполага в момента САЩ в региона, не са достатъчни, за да бъдат довършени поставените задачи. В момента се наблюдава пренасочване на ударната група на самолетоносача „Линкълн” от Южнокитайско море към региона. Очаква се това да продължи около 1 седмица”, заяви Чуков.

Арабистът подчерта, че през месец юни, когато са били нанесени удари, Съединените щати са разполагали с по-значителна военна мощ на терен. Проф. Чуков изрази мнение, че към момента става въпрос единствено за временно отлагане на действията.