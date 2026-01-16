НА ЖИВО
      петък, 16.01.26
          Начало България Крими

          Разкриха схема за фалшиви документи за автомобили: иззети са и неистински евробанкноти

          16 януари 2026 | 11:40
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Повдигнати са обвинения срещу двама мъже на 77 и 65 години за подготовка за изготвяне на неистински официални документи – свидетелства за регистрация на моторни превозни средства.

          Според данните от разследването, в гараж на къща в село Лозен 77-годишният обвиняем е държал холограмни стикери, предназначени за изработване на официални регистрационни документи. При последвалите процесуално-следствени действия в лек автомобил са открити празни бланки за регистрация на МПС с холограми.

          Експертен анализ: най-често фалшифицираните евро са от 20 и 50 Експертен анализ: най-често фалшифицираните евро са от 20 и 50

          В рамките на досъдебното производство са извършени претърсвания на пет адреса, при които са иззети неистински банкноти в евро и долари, рецепта за приготвяне на наркотично вещество, 1 грам амфетамин, както и флашка с матрици и образци на документи за регистрация на автомобили. Открита е и парична сума в размер на 60 000 евро.

          Единият от обвиняемите е задържан за срок до 72 часа, като срещу него е внесено искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

          С оглед на чистото съдебно минало, напредналата възраст и здравословното състояние на другия обвиняем, спрямо него е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“.

