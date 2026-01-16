Рекорден брой нарушения: Инспекцията по труда отчете близо 190 хиляди случая през 2025 г.

През 2025 г. контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ са извършили 49 660 проверки, при които са установени 189 576 нарушения на трудовото законодателство. Най-голям дял от тях – 100 618, са свързани със здравословните и безопасни условия на труд, а 87 675 засягат трудовите правоотношения.

Инспекторите са открили 3688 работници без трудов договор, което е лек ръст спрямо 2024 г. Съставени са 10 522 акта, а наложените санкции и одобрени споразумения надхвърлят 15.3 млн. лева. След намесата на Инспекцията са изплатени забавени заплати за над 4.4 млн. лева.

През годината са подадени 16 искови молби за несъстоятелност срещу работодатели, които системно бавят възнагражденията. Отчетен е и ръст при разрешенията за работа на непълнолетни – 19 470 при 16 808 година по-рано.

За нарушения, застрашаващи живота и здравето на работещите, инспекторите са приложили 970 пъти мярката за спиране на обекти и машини, а контролните органи са участвали в разследването на 501 трудови инцидента през 2025 г.