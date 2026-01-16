НА ЖИВО
          Руан Круз пак ще играе за Лудогорец

          16 януари 2026 | 17:00 00
          Руан Круз се завръща там, където остави ярка следа – в Лудогорец. Това обявиха официално от българския шампион. Бразилският нападател отново ще облече зелената фланелка, след като се присъединява към тима като преотстъпен за срок от една година.

          Ръководствата на Лудогорец и бразилския гранд Ботафого финализираха преговорите относно преотстъпването на офанзивния футболист, който добре познава обстановката в клуба и българския футбол.

          През февруари миналата година Лудогорец осъществи рекорден трансфер, след като продаде Руан Круз на Ботафого. С гранда от Рио де Жанейро нападателят взе участие в Световното клубно първенство в САЩ, след което бе преотстъпен на американския Реал Солт Лейк.

          При предишния си престой в Лудогорец Руан изигра 84 мача, в които реализира 30 гола и направи 13 асистенции във всички турнири.

          „Връщам се у дома. Щастлив съм да видя моите съотборници, с които играхме преди година. Щастлив съм да бъда в Лудогорец отново“, заяви Руан Круз.

          КАРИЕРАТА НА РУАН В ЦИФРИ

          Лудогорец – 84 мача, 30 гола, 13 асистенции
          Сантос – 37 мача, 5 гола, 1 асистенция
          Ботафого – 14 мача, 2 гола
          Реал Солт Лейк – 12 мача
          Васко да Гама – 2 мача

