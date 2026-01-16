РУМЪНИЯ ПЛАМНА: Многохилядни антиправителствени и антиевропейски протести вече второ денонощие – Видео

Румъния е обхваната от масови протести вече втори ден. Антиправителствени и антиевропейски демонстрации заливат страната, докато българските телевизии мълчат. Причината за това мълчание, според наблюдатели, е страхът на властта, че случващото се може да стане „заразно“ и у нас.

- Реклама -

Формалният повод за избухването на напрежението е закон за цензурата, лансиран от соросоидното правителство и представен под прикритието на „борба с фалшивите новини и омразната реч“. Законът предвижда ефективни присъди затвор за „прегрешили“ журналисти и активни говорители в социалните мрежи.

Протестите обаче бързо прераснаха в органичен бунт срещу Европейския съюз. Румънците имат много натрупано недоволство – заради гаврата с Калин Джорджеску и откраднатия вот.

„Искаме свободно слово, искаме свободни избори, искаме да изберем президента, когото харесваме, а не когото ни спускат от Брюксел“

Това са част от лозунгите на протестиращите, обединени в революционна общност, подкрепена от опозицията на Симион и Джорджеску.

Лавината е тръгнала. Вълната идва и у нас. Все по-трудно е да се повярва, че най-бедната държава в ЕС – България, ще остане последната крепост на либерастията и евроколониализма.



