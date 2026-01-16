Румънското Черноморие замърсено с микропластмаса

Румънското Черноморие е подложено на сериозно замърсяване с микропластмаса, което е установено чрез проучване на Националния институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“ в Констанца. Изследването показва, че вредни частици микропластмаса проникват в морските организми като риби и мекотели, които по-късно попадат в човешката храна, създавайки рискове за здравето на населението.

- Реклама -

Проучването обхваща екземпляри от румънското Черноморие, като 93,3% от цацата и рапаните, както и 66,7% от мидите са замърсени с пластмасови частици по-малки от 5 милиметра. Специалистите посочват устието на река Дунав като основен източник на пластмасови замърсявания, които водата отнася в Черно море.

Изследването не е ограничено само до Румъния, а също така включва данни от България, като разликата в честотата на замърсяване между двата бряга е значителна. Специалистите напомнят, че разлагането на пластмаса в морето отнема между 200 и 400 години, което прави ситуацията още по-сериозна.

Европейската прокуратура вече разследва съмнения за фиктивни мидени ферми край нос Емине, което може да е свързано с още един източник на замърсяване.

Това е поредният знак, че Черно море и неговите жители са под сериозна заплаха, а действия за справяне със замърсяването с микропластмаса стават все по-нужни и спешни.