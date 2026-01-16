Румен Радев връчва третия мандат на „Алианса за права и свободи“

Държавният глава Румен Радев днес връчва третия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Точно в 10:00 часа на „Дондуков“ 2 се очаква да пристигне парламентарната група на Алианс за права и свободи, която ще получи папката от президента.

В рамките на само пет дни президентът избра да връчи и трите конституционни мандата за съставяне на кабинет. До този момент първата политическа сила – ГЕРБ-СДС, и втората – ПП-ДБ, върнаха мандатите неизпълнени.

При третия опит процедурата е различна – мандатът се връчва на председателя на парламентарната група, а за разлика от първите два, няма фиксиран 7-дневен срок за неговото изпълнение.

Все още не е ясно дали парламентарната група, свързвана с Ахмед Доган, ще задържи папката и ще търси вариант за кабинет, или ще я върне веднага. Публичните нагласи и коментарите до момента обаче сочат, че вероятността за съставяне на ново правителство в рамките на 51-ото Народно събрание е минимална.