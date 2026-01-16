НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Румен Радев връчва третия мандат на „Алианса за права и свободи“

          16 януари 2026 | 07:48 00
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Държавният глава Румен Радев днес връчва третия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Точно в 10:00 часа на „Дондуков“ 2 се очаква да пристигне парламентарната група на Алианс за права и свободи, която ще получи папката от президента.

          - Реклама -

          В рамките на само пет дни президентът избра да връчи и трите конституционни мандата за съставяне на кабинет. До този момент първата политическа сила – ГЕРБ-СДС, и втората – ПП-ДБ, върнаха мандатите неизпълнени.

          ПП-ДБ върнаха неизпълнен втория мандат на Румен Радев (видео) ПП-ДБ върнаха неизпълнен втория мандат на Румен Радев (видео)

          При третия опит процедурата е различна – мандатът се връчва на председателя на парламентарната група, а за разлика от първите два, няма фиксиран 7-дневен срок за неговото изпълнение.

          Все още не е ясно дали парламентарната група, свързвана с Ахмед Доган, ще задържи папката и ще търси вариант за кабинет, или ще я върне веднага. Публичните нагласи и коментарите до момента обаче сочат, че вероятността за съставяне на ново правителство в рамките на 51-ото Народно събрание е минимална.

          Държавният глава Румен Радев днес връчва третия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Точно в 10:00 часа на „Дондуков“ 2 се очаква да пристигне парламентарната група на Алианс за права и свободи, която ще получи папката от президента.

          - Реклама -

          В рамките на само пет дни президентът избра да връчи и трите конституционни мандата за съставяне на кабинет. До този момент първата политическа сила – ГЕРБ-СДС, и втората – ПП-ДБ, върнаха мандатите неизпълнени.

          ПП-ДБ върнаха неизпълнен втория мандат на Румен Радев (видео) ПП-ДБ върнаха неизпълнен втория мандат на Румен Радев (видео)

          При третия опит процедурата е различна – мандатът се връчва на председателя на парламентарната група, а за разлика от първите два, няма фиксиран 7-дневен срок за неговото изпълнение.

          Все още не е ясно дали парламентарната група, свързвана с Ахмед Доган, ще задържи папката и ще търси вариант за кабинет, или ще я върне веднага. Публичните нагласи и коментарите до момента обаче сочат, че вероятността за съставяне на ново правителство в рамките на 51-ото Народно събрание е минимална.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Четири решаващи избора през 2026 г., които ще подложат демокрацията на глобален тест

          Дамяна Караджова -
          На фона на засилващата се поляризация, разпространението на дезинформация и нарастващите икономически тревоги
          Общество

          Лекари и медицински персонал излязоха на протест в болница „Св. Анна“ – Варна

          Дамяна Караджова -
          Лекари, медицински сестри и санитари от болница „Св. Анна“ във Варна излязоха тази сутрин на протест заради ниските възнаграждения
          Крими

          Синът на Атанас Бобоков е задържан с наркотици в Пампорово, по-късно е освободен

          Екип Евроком -
          Синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар, е бил задържан за 24 часа в зимния курорт Пампорово, съобщава БНР. Според коментарите на полицейските служители,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions